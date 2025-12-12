Danneggia porta di separazione dell'autista su bus a Calenzano e scappa

Interruzione forzata del servizio pubblico nel pomeriggio a Calenzano, dove un passeggero ha danneggiato la porta di separazione dell’autista a bordo della linea 2 di Autolinee Toscana, per poi darsi alla fuga. L’episodio non ha causato feriti.

Secondo la ricostruzione, il conducente aveva chiesto a un gruppo di passeggeri nordafricani di scendere dal mezzo poiché saliti con biciclette elettriche, non ammesse a bordo. Il gruppo ha lasciato l’autobus senza contestazioni. Subito dopo, però, un altro viaggiatore ha protestato contro la decisione dell’autista e ha colpito la porta di separazione, danneggiandola, prima di allontanarsi rapidamente.

Il bus è stato fermato e i passeggeri sono stati fatti scendere per consentire il trasferimento del mezzo in autorimessa e avviare le riparazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che ora sono al lavoro per identificare l’autore del gesto.