È Natale e Palaia si riempie di eventi: il programma del weekend

La magia del Natale continua a Palaia e Forcoli con un ricco programma di eventi per grandi e piccini. Il prossimo sarà un weekend speciale tra musica, laboratori, teatro, giochi e, naturalmente, Babbo Natale! Sabato 13 dicembre, dalle 16:30 alle 17:30 "Letture animate" alla Biblioteca a Forcoli, a seguire sempre alla Saletta Capaccini di Forcoli, l’Accademia Musicale Il Pentagramma presenta “InCanto di Natale – Mozart e la magia della Musica”, in occasione dei 270 anni dalla nascita di W. A. Mozart.

Domenica 14 dicembre, dalle 14:30, il borgo di Palaia si anima con “Merry Palaia”: giochi, laboratori creativi, il villaggio di Babbo Natale con la sua slitta e l’accensione dell’albero, per far vivere ai più piccoli la magia delle feste. Sempre domenica 14 dicembre, alle 16:00, alla Saletta Capaccini di Forcoli, il Gruppo Teatrale La Tartaruga porta in scena la commedia “Verrà Domani”, uno spettacolo divertente che attraversa un pezzo di storia del nostro paese. "il vero spirito del natale lo si trova anche e soprattutto nelle cose più piccole, mai ci saremmo aspettati una partecipazione così intensa agli eventi dello scorso fine settimana, confermando che la piccola comunità può fare grandi cose.

Ma non ci fermiamo e fino a gennaio un intenso calendario di eventi per i quali non ringrazieremo mai abbastanza le Associazioni, i commercianti e tutta la popolazione. " dichiara la Sindaca Marica Guerrini che prosegue " L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare a queste iniziative, pensate per sottolineare i valori autentici delle festività: gioia, cultura, solidarietà e divertimento per tutte le età

Fonte: Ufficio stampa