Estorce a un piccolo imprenditore 50mila euro in un anno, arrestato 34enne

Cronaca Pisa
Un 34enne con precedenti è stato arrestato dalla polizia di Pisa, è accusato di aver estorto 50mila euro in un anno a un piccolo imprenditore locale. Le indagini sono partite proprio dalla vittima che, disperata, è andata dalla polizia a denunciare tutto, temendo pure per l'incolumità della sua famiglia.

Il 34enne ha lavorato con la vittima per poche settimane, poi ha interrotto il rapporto. Da quel momento ha iniziato a chiedere presunti risarcimenti per infortuni di lavoro o prestazioni lavorative non retribuite. Poi ha chiesto direttamente denaro all'imprenditore dietro minacce. In circa un anno la vittima ha sborsato 50mila euro.

E proprio mentre stava denunciando il tutto alla polizia, l'uomo ha ricevuto un messaggio su Whatsapp in cui gli venivano chiesti dal 34enne ben 10mila euro in contanti, da consegnare in un luogo appartato in dieci minuti. La polizia ha organizzato un servizio di osservazione e pedinamento e ha visto l'incontro tra indagato e imprenditore. Al momento dello scambio, il 34enne senza motivo si è scagliato sulla vittima dandole un pugno e urlando "Voglio i soldi": sono intervenuti gli agenti che lo hanno fermato e hanno messo in salvo l'altro.

Il 34enne è stato arrestato in flagranza per i reati di estorsione e lesioni personali aggravate e portato alla Casa Circondariale Don Bosco al fine del successivo giudizio di convalida dell’arresto.

