Gli scout portano da Betlemme la Luce della Pace a Empoli

Come ogni anno, il Gruppo Scout AGESCI Empoli si appresta ad accogliere la Luce della Pace, un’iniziativa nata in Austria nel 1986 e portata avanti ancora oggi dai vari gruppi scout del mondo.

Il viaggio della Luce è lungo: dalla Chiesa della Natività di Betlemme, una fiaccola – perennemente alimentata da secoli con l’olio donato dalle Nazioni cristiane – raggiunge le città e le case di migliaia di persone grazie all’impegno degli scout.

Proprio a dicembre, da quella fiamma vengono accese altre luci, diffuse poi in tutto il pianeta. Ogni anno, la fiammella che arriva a noi viene trasportata in aereo fino all’Austria e, da lì, distribuita in tutto il mondo da varie delegazioni scout attraverso una staffetta con le Ferrovie dello Stato.

Per questo, i gruppi scout Empoli 1, 2 e 3 hanno organizzato una cerimonia di accoglienza della Luce a cui parteciperanno vari rappresentanti delle istituzioni, del mondo ecclesiale e delle associazioni del territorio.

«“Dona pensieri di pace” è il motto con cui gli scout austriaci hanno pensato quest’anno di accompagnare la distribuzione della luce di Betlemme – hanno spiegato dall’organizzazione dell’evento –. Diversi scout sono impegnati in questo momento in azioni di pace anche in territori in guerra. Ci impegniamo anche noi, pensando a loro, nel nostro piccolo, nella distribuzione della luce, per lasciare una scia di speranza perché non si smetta mai di coltivare i semi della pace. Senza grandi gesti, dovremmo iniziare a ricercare la pace prima di tutto nella nostra quotidianità, nel rapporto con le persone che ci circondano».

L’appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre alle ore 15.30 presso la Tenda della Pace in piazza Don Minzoni a Empoli.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per accogliere insieme la fiammella e diventare, ciascuno a suo modo, portatore di Luce e di Pace, diffondendola a quante più persone possibile. Si consiglia di portare con sé una lanterna, così da poter custodire e portare la Luce anche nelle proprie case.

«Vi aspettiamo in piazza Don Minzoni, alla Tenda della Pace, con la vostra candelina da accendere e portare nelle vostre case. Auguriamo a tutti un sereno Natale che scaldi il cuore e profumi di speranza».

