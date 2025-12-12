Gruppo Mechetti è Best Dealer Škoda 2025: Miglior Concessionaria d’Italia

Ci sono riconoscimenti che non segnano solo un risultato, ma raccontano un’intera storia. Piemme Auto Empoli, Tuscania Auto Lucca e Autocamionabile Pistoia, realtà che compongono il Gruppo Mechetti Srl, sono state insignite del titolo di Best Dealer Škoda 2025 in Italia, classificandosi 1° su 86 concessionarie nella categoria Big, il segmento che raccoglie le realtà più strutturate e complesse del network nazionale.

Un premio che rappresenta molto più di una vetta raggiunta: è la conferma di un percorso iniziato nel 1993, quando Roberto e Massimiliano Mechetti fondarono l’azienda con un obiettivo chiaro e ambizioso: “Lavorare con passione per rendere il cliente estremamente soddisfatto.”

Da allora, oltre trent’anni di crescita, investimenti, nuove sedi, nuovi brand e nuove sfide hanno avuto un unico filo conduttore: mettere le persone al centro.

I clienti, prima di tutto, ma anche le persone che ogni giorno lavorano negli showroom, nelle officine, negli uffici e dietro le quinte.

Il premio Best Dealer Škoda 2025 non celebra soltanto performance commerciali o indicatori di risultato, ma riconosce un modello di eccellenza basato sulla qualità dell’esperienza, sulla coerenza dei valori e sul gioco di squadra.

Un modello che il Gruppo Mechetti ha dimostrato di saper interpretare nel tempo, come testimoniano anche i precedenti riconoscimenti: Best Dealer Škoda d’Italia nel 2004 e il primato storico delle tre vittorie consecutive nel 2016, 2017 e 2018.

Oggi il Gruppo Mechetti conta oltre 50 collaboratori, distribuiti tra le sedi di Empoli, Lucca e Pistoia, e rappresenta un punto di riferimento per la mobilità privata e aziendale in Toscana, con i brand Škoda, SEAT, CUPRA, Noi Noleggiamo, Usato Garantito e il mondo del service ufficiale.

“Vendere una vettura in più non ci arricchisce. Avere un cliente in più soddisfatto ci cambia la vita.” È questa la filosofia che continua a guidare ogni scelta del Gruppo.

Il premio Best Dealer Škoda 2025 è dedicato a ogni singola persona che contribuisce quotidianamente a rendere concreta questa visione:

a chi accoglie i clienti con un sorriso,

a chi lavora in officina fino all’ultimo dettaglio,

a chi risolve problemi dietro le quinte,

a chi sacrifica tempo personale per garantire qualità, affidabilità e cura.

È un riconoscimento che appartiene anche alle famiglie di chi lavora nel Gruppo Mechetti, che condividono sacrifici, ritmi intensi e passione.

Questo importante successo è il risultato di una visione aziendale che, da anni, pone grande attenzione al benessere delle persone che lavorano nel Gruppo.

A testimonianza concreta di questa vicinanza, il Gruppo Mechetti aderisce da tempo a un piano di welfare aziendale strutturato, pensato per valorizzare e tutelare i propri collaboratori.

Il programma prevede, oltre a premi economici di fine anno, anche coperture sanitarie e assicurative integrative, che consentono ai dipendenti di accedere a visite specialistiche, cure mediche e prestazioni sanitarie presso strutture convenzionate, offrendo un supporto reale nella gestione della salute e del benessere personale e familiare.

Un impegno che riflette la convinzione dell’azienda che la qualità dell’esperienza offerta ai clienti nasca prima di tutto dalla qualità dell’ambiente di lavoro e dall’attenzione verso chi, ogni giorno, contribuisce ai risultati del Gruppo.

Il viaggio continua, con la stessa energia del primo giorno e con una responsabilità ancora più grande: continuare a meritare la fiducia delle persone che scelgono Piemme Auto, Tuscania Auto e Autocamionabile per la propria mobilità.

Per conosce il Gruppo Mechetti visita www.gruppomechetti.it

Fonte: Ufficio stampa