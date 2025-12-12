Inciampò in un tombino non segnalato ad Arezzo: 49enne risarcita dal Comune con 100mila euro

Risarcita per quasi 100mila euro una donna di 49 anni, caduta in un tombino non segnalato ad Arezzo la vigilia di Natale 2022. La donna stava attraversando le strisce pedonali tra via Isonzo e via Veneto quando è avvenuta la caduta, che le ha provocato fratture alla spalla e all’omero, poi trattate chirurgicamente con l’applicazione di una placca metallica.

Il tribunale ha quantificato il risarcimento in 76mila euro per i danni subiti, aggiungendo 10mila euro per eventuali conseguenze future sul lavoro e 8mila euro tra interessi e spese accessorie, per un totale vicino ai 94mila euro.

La donna, assistita dagli avvocati Tommaso Scarabicchi e Cinzia Giommoni, si era rivolta al giudice dopo il mancato accordo con il Comune, che in aula aveva invocato un concorso di colpa.

Notizie correlate