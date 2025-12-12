Interventi di Albanese nelle scuole, il ministro Valditara chiede ispezioni

Chieste dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ispezioni per verificare quanto accaduto in alcune scuole in Toscana, dove si sarebbero verificati incontri in orario scolastico con Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati. Il ministro, che ha richiesto agli organi competenti di avviare un'immediata ispezione, ha dichiarato di aver "letto su organi di stampa che la relatrice avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituirsi ipotesi di reato". Come spiegato ancora da Valditara le ispezioni "mirano a verificare la realtà dei fatti e la eventuale responsabilità degli organi scolastici coinvolti". Albanese nei giorni scorsi è intervenuta in due istituti scolastici toscani e ad un webinar in un altro istituto.

