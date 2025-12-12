Lavori per il Boschetto a San Rossore

Il Boschetto si rinnova: sono partiti nella Tenuta di San Rossore i lavori per la ristrutturazione della Fattoria, 200mila euro di investimenti con le risorse dell'Ente Parco per la manutenzione straordinaria, l'accessibilità, nuovi impianti e restauri interni ed esterni. Oltre alle sistemazioni di tetto e fognature saranno realizzate un'aula didattica, servizi sanitari rinnovati e accessibili, uffici per il personale, una sala sarà allestita a refettorio e saranno installate vetrate per rendere utilizzabile il porticato esterno in ogni condizione climatica. Ad aggiudicarsi i lavori, che secondo cronoprogramma si concluderanno in primavera, sono state la ditte pisane Banti Ruffo e Castaf.

«La struttura potrà ospitare percorsi e laboratori, in un luogo immerso nel verde caratterizzato dagli allevamenti di dromedari e cavalli allo stato brado a due passi da Boccadarno e con vista sul fiume» spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani. Le scolaresche che vorranno conoscere meglio la storia e la natura di San Rossore potranno entrare a contatto con gli animali seguiti direttamente dal personale dell'Ente. Insieme al nuovo e vicino centro di educazione alla biodiversità di Cascine Nuove, che dispone di un'aula multimediale, sala convegni e di una biblioteca ambientale, il Boschetto farà parte di un sistema pensato per l'educazione ambientale rivolta a cittadini, associazioni e studenti di ogni ordine e grado.

Il Boschetto fu realizzato nel 1885 all'epoca di Umberto I per il ricovero dei dromedari: all'epoca erano presenti più di 100 esemplari. Attualmente è il punto di riferimento per l'allevamento naturale: i dromedari e gli equini, di razza Monterufoli e Tiro Pesante Rapido, vivono allo stato brado e la loro alimentazione è integrata con fieno e foraggio biologici a km zero prodotti dall’azienda agrozootecnica del Parco..

Fonte: Ufficio stampa