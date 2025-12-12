Livorno festeggia i 100 anni di nonno Furio Moretti

Ha festeggiato cento anni il sig. Furio Moretti, che ha sempre vissuto a Livorno tranne il giorno della sua nascita, visto che la mamma era andata a partorire, come usava allora, in casa dei genitori vicino a Casciana Terme. Nel corso della sua vita Furio ha fatto e visto tante cose, che ha raccontato in un libro, “Le mie memorie”.

Troppo giovane per essere arruolato, a 18 anni, nel 1943, fu assunto dal Comune di Livorno, che in quel periodo, a causa dei bombardamenti, era stato “spostato” alla Valle Benedetta. Da quella visuale Furio ha potuto assistere, con grande dolore, all’arrivo dei bombardieri dal mare e alla distruzione della sua città. Finita la guerra ha contribuito, come disegnatore dell’Ufficio Tecnico, alla realizzazione della rete idrica che attualmente serve Livorno portando l’acqua da Filettole e da altre località.

Furio ci tiene molto a dire che è stato anche arbitro, dal 1946, prima nelle giovanili poi in categorie più alte. Nel 1952 gli capitò persino di arbitrare un Livorno-Bologna: l’arbitro non si era presentato e lui, che era seduto sugli spalti a guardare la partita, fu chiamato all’altoparlante e invitato ad andare a prendere la divisa. Finì 4 a 1 per il Bologna, ma perché gli emiliani stavano nei piani alti, mentre il Livorno era già retrocesso.

Furio ha guidato l’automobile fino all’età di 96 anni tenendo la patente per ben 70 anni, è vedovo da tre anni dopo aver trascorso 82 anni con la moglie Anna Maria, ha due figlie, tre nipoti e sei bisnipoti di cui il più grande ha già 28 anni, e con tutti loro non vede l’ora di organizzare una grande festa non appena si sarà ripreso da un recente intervento al femore.

Il sindaco Luca Salvetti gli ha inviato una scatola di cioccolatini, con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa