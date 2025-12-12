Morte di Matteo Grilli, assolto con formula piena giovane di Fucecchio

Condividi su:
Leggi su mobile

È stato assolto con formula piena Joele Ardanese. Il 23enne di Fucecchio doveva rispondere di omicidio stradale e di rifiuto di sottoporsi ai test alcolemici e tossicologici dopo l'incidente che costò la vita a Matteo Grilli, 26enne tifoso del Pisa morto in Fi-Pi-Li nel 2020.

Per l'omicidio stradale il fatto non costituisce reato, per il rifiuto ai test il fatto non sussiste. Per Ardanese, assistito dall'avvocata Luisa Tamburini, la pubblica accusa aveva chiesto l'assoluzione. Le motivazioni saranno depositate entro novanta giorni.

L'incidente avvenne a San Piero a Grado il 19 settembre del 2020. Da parte della famiglia Ardanese arrivano "felicità e soddisfazione" si legge in una nota.

 


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina