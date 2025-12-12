Mercati straordinari in zona stadio a Empoli per due domeniche

L'ordinanza 534 del 12 dicembre 2025 introduce quindi per i giorni 14 e 21 dicembre le consuete limitazioni al traffico tipiche del mercato in zona stadio, dalle ore 05:00 alle ore 14:30 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade:
Via Bisarnella
Parcheggio interno lato Viale Petrarca
Divieto di transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati
Ambo i lati del tratto compreso tra il V.le Petrarca e il V.le delle Olimpiadi, ivi compresa l'area
laterale di destra adibita a parcheggio (con accesso esclusivo da Via D. Compagni),
Divieto di transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati, ed eccetto:
– veicoli di proprietà Vigilanza Privata;
– residenti e autorizzati, con esclusione dell'orario di chiusura per la pulizia delle strade.
Ambo i lati del tratto compreso tra Via Bisarnella e Via De Coubertin, ivi compresa l'area
laterale di destra adibita a parcheggio e l'area laterale di sinistra, con accesso da Via della
Maratona, adibita a parcheggio;
Divieto di Transito e Divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati.
Ambo i lati del tratto compreso tra Via di Barzino e il V.le delle Olimpiadi eccetto area laterale di destra, con accesso da Via di Barzino, adibita a parcheggio.
Divieto di Transito e Divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati.
Tratto compreso tra Via Dino Compagni e Via Parini
Divieto di accesso, eccetto autorizzati. Obbligo direzione a sinistra.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
