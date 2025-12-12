Mercati straordinari in zona stadio a Empoli per due domeniche

In vista del Natale, tornano due mercati straordinari per le domeniche 14 e 21 dicembre 2025 in zona stadio, con consueto orario del mercato settimanale, con termine alle ore 13:30 e sgombero dell’area mercatale entro le ore 14:30. L'ordinanza 534 del 12 dicembre 2025 introduce quindi per i giorni 14 e 21 dicembre le consuete limitazioni al traffico tipiche del mercato in zona stadio, dalle ore 05:00 alle ore 14:30 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade: Via Bisarnella

Parcheggio interno lato Viale Petrarca

Divieto di transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati

Ambo i lati del tratto compreso tra il V.le Petrarca e il V.le delle Olimpiadi, ivi compresa l'area

laterale di destra adibita a parcheggio (con accesso esclusivo da Via D. Compagni),

Divieto di transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati, ed eccetto:

– veicoli di proprietà Vigilanza Privata;

– residenti e autorizzati, con esclusione dell'orario di chiusura per la pulizia delle strade.

Via delle Olimpiadi

Ambo i lati del tratto compreso tra Via Bisarnella e Via De Coubertin, ivi compresa l'area

laterale di destra adibita a parcheggio e l'area laterale di sinistra, con accesso da Via della

Maratona, adibita a parcheggio;

Divieto di Transito e Divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati.

Via della Maratona

Ambo i lati del tratto compreso tra Via di Barzino e il V.le delle Olimpiadi eccetto area laterale di destra, con accesso da Via di Barzino, adibita a parcheggio.

Divieto di Transito e Divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati.

Via Dino Compagni

Tratto compreso tra Via Dino Compagni e Via Parini

Divieto di accesso , eccetto autorizzati. Obbligo direzione a sinistra.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

