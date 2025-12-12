A Montaione prende il via ‘Locale di Gusto!’: un viaggio tra gusto, storia e tradizione

Una cena tra gli autentici sapori del territorio, in viaggio tra gusto, storia e tradizione. Questa è stata la serata d'apertura del 'tour' enogastronomico 'Locale, di Gusto!', un progetto realizzato con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze. Un viaggio attraverso la Toscana diffusa, che unisce cucina a tradizione, cultura a convivialità.

La prima tappa si è svolta a Montaione, al ristorante I'Ciampa dei fratelli Renato e Filippo e Ciampalini . Presenti alla cena, tra gli ospiti della serata, l'assessora alla Cultura del Comune di Montaione, Francesca Pinochi, che ha guidato gli ospiti nel loro viaggio sensoriale tra una portata e l'altra, la vicepresidente di Confesercenti Toscana, Ilaria Scarselli, Daniela Mugnai di Vetrina Toscana e il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi.

Sostenibilità, eccellenza e sapori autentici: questo il tema della serata, condotta dall'assessora Pinochi, che ha saputo abbinare a ogni portata un vino diverso, invitando i commensali a un piccolo gioco sensoriale per assaporare i piatti e scoprire aromi e sapori dei vini.

Dopo un ricco antipasto composto da crostini con fegatini, crostini con cavolo nero e lardo, tortino di cipolle rosse e pappa al pomodoro ha preso la parola Daniela Mugnai: "Oggi è il day after del riconoscimento dell’Unesco della cucina italiana come patrimonio dell’umanità. La cucina è cultura e convivialità".

Mugnai ha poi sottolineato l'importanza della stagionalità dei prodotti e della filiera corta: "Acquistare prodotti locali significa investire sul territorio, sul paesaggio, sull’ambiente e sulle persone. Utilizzare i prodotti del territorio nel loro momento migliore evita di importare alimenti da lontano e rende omaggio alla tradizione secolare. Nell’antipasto c’era il lardo di Colonnata, prodotto dai tempi dei Romani in vasche di marmo, lo stesso materiale usato da Michelangelo per la Pietà. Cibo e cultura sono strettamente interconnessi nella cucina italiana, e in particolare in quella toscana".

Il primo piatto, ricco ma non pesante, ha saputo integrare tradizione e fantasia. Dopo un bis di primi composto da gnudi burro e salvia e caserecce al cinghiale, ha parlato Ilaria Scarselli: "Confesercenti rappresenta le imprese del territorio: dal commercio alla ristorazione, dai servizi a tutte le attività che rendono vivi i nostri territori. Progetti come Vetrina Toscana permettono di mettere in rete le imprese locali e rappresentare i valori delle varie comunità".

A chiudere le piattate principali è stato il sindaco Paolo Pomponi, dopo un delicatissimo lesso rifatto (anche noto come Francesina) con contorno di fagioli all’uccelletto: "Per me, come per ogni montaionese, Montaione è il posto più bello del mondo. Qui c’è una tradizione turistica che affonda le radici negli anni ’70 grazie alla lungimiranza delle amministrazioni dell’epoca. Le pietanze che abbiamo assaggiato fanno parte della tradizione enogastronomica non solo locale ma di tutta la Toscana.

La sostenibilità è un altro nostro punto di forza: Montaione ha le più alte certificazioni energetiche ambientali d’Europa, ottenute tre volte, e le aziende dovrebbero farne il proprio biglietto da visita. È stata una grande cena all’insegna della convivialità, dell’eccellenza e dei sapori autentici".

I fratelli Ciampalini hanno chiuso la serata, insieme ai tradizionalissimi cantucci e vin santo, ringraziando gli ospiti e invitando ai prossimi appuntamenti: "Ci ha fatto piacere ospitarvi. Come sempre abbiamo cercato di fare del nostro meglio".

Il progetto 'Locale di Gusto!' non finisce qui. Il tour enogastronomico attraverso l’Empolese Valdelsa continua nei prossimi appuntamenti, a partire dal 12 gennaio a Castelfiorentino, il 22 gennaio a Empoli e a chiudere il 4 febbraio a Fucecchio.

