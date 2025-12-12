Pannofino, Sassanelli e Acquaroli in scena all'Excelsior di Empoli

La stagione di prosa del Comune di Empoli, promossa insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro, presenta martedì 16 dicembre con Rosencrantz e Guildenstern sono morti , con Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli. La piéce di Tom Stoppard, recentemente scomparso, viene rappresentata in tutto il mondo da oltre sessanta anni ed è diventata, dunque, un classico amato e apprezzato del teatro contemporaneo

In questo nuovo allestimento della commedia l’umorismo inglese di Stoppard si mescola alla tradizione comica della Commedia dell’Arte, per creare uno spettacolo che esplora la profonda riflessione esistenzialista/filosofica del testo originale, esaltandone la potenza comica ed emotiva che caratterizza la pièce.

Il testo è un Amleto rivisitato, spiato dal buco della serratura attraverso lo sguardo colmo di dabbenaggine dei due protagonisti Rosencrantz e Guildenstern che, quando guardano l’intera vicenda del principe danese, ne colgono soltanto i tratti surreali e farseschi.

Stoppard, del resto, è noto al grande pubblico per aver scritto la sceneggiatura di Shakespeare in love dove si intrufolava nel dietro le quinte di Romeo e Giulietta, mentre con Rosencrantz e Guildenstern sono morti si butta a capofitto nel backstage dell’Amleto. Prende, infatti, due personaggi secondari dell’Amleto di Shakespeare, Rosencrantz e Guildenstern, e ne fa i protagonisti di una commedia dai toni bizzarri.

In scena una coppia di grandi attori – Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli, rispettivamente nei panni di Rosencrantz e Guildenstern –che diventa un duo di maschere tragicomiche, accompagnata da Paolo Sassanelli nel ruolo del Capocomico.

Uno spettacolo giocoso, dinamico, dal sapore del teatro di strada, popolare – nel senso più shakespeariano del termine – espressione di un teatro stratificato che possa emozionare e parlare a tutti.

Lo spettacolo si terrà al Teatro Excelsior e avrà inizio alle 21.00

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

