Pellemoda tra le eccellenze manifatturiere italiane: premiata 'Top Società Benefit' 2025

Pellemoda, eccellenza manifatturiera italiana con sede a Empoli, è tra le aziende premiate con l’Alta Onorificenza di Bilancio nell’ambito del Premio Industria Felix – L’Italia che compete 2025, ottenendo il riconoscimento come “Top Società Benefit con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved”. Il premio celebra le imprese italiane capaci di generare risultati concreti in termini di solidità, crescita e sostenibilità. La valutazione nasce da una rigorosa inchiesta giornalistica e analitica condotta da Industria Felix Magazine con Cerved, basata sull'analisi di circa 700.000 bilanci di società di capitali italiane relativi al 2023. I parametri di selezione hanno riguardato indicatori di performance gestionale, sostenibilità occupazionale e affidabilità finanziaria secondo il Cerved Group Score.

La cerimonia si è svolta giovedì 11 dicembre 2025 presso Palazzo Mezzanotte di Milano, sede di ELITE e Borsa Italiana (Euronext Group), alla presenza di rappresentanti di istituzioni, imprese e media, con la conduzione del direttore del Day Time Rai Angelo Mellone e della giornalista e capo servizio del Tg1 Maria Soave.

“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento che premia una visione industriale fondata sulla responsabilità, sul valore del capitale umano e su una continua ricerca dell’eccellenza tecnica e progettuale. Questo premio conferma la validità di un percorso che mette al centro competenze, innovazione e sostenibilità, senza mai perdere il legame con il nostro territorio e con la tradizione manifatturiera italiana”, dichiarano Azzurra e Giampaolo Morelli, alla guida dell’azienda.

Un modello di eccellenza manifatturiera sostenibile, fondata nel 1979 a Vinci da Bruno Morelli, Pellemoda rappresenta oggi una delle realtà di riferimento nella produzione di capi in pelle e tessuto per il settore moda e lusso internazionale; fa parte della Holding Morelli, insieme ad Hostage, che si distingue per il know-how di oltre 400 artigiani e tecnici specializzati dipendenti diretti e di una capacità produttiva di circa 200.000 capi all’anno. La competenza della manifattura incontra tecnologie e processi d’avanguardia, preservando la manualità sartoriale e la cultura industriale del distretto toscano. Guidata da oltre dieci anni da Azzurra e Giampaolo Morelli, la seconda generazione, con in azienda già la terza con Elena e Irene Lunardi (figlie di Azzurra Morelli), ha rafforzato collaborazioni con Maison internazionali del lusso e investito nella ricerca di materiali innovativi e spesso esclusivi. Il valore storico, stilistico e tecnico dell’azienda è custodito in un archivio di oltre 6.000 capi, patrimonio consultato da designer e product specialist.

La sostenibilità, vero asse portante del modello imprenditoriale di Pellemoda, rappresenta un impegno concreto che si traduce in scelte responsabili e controlli rigorosi lungo ogni fase della filiera. Questo approccio ha permesso all’azienda di ottenere importanti certificazioni internazionali, tra cui SA8000, ISO 14001 e ISO 45001, riconoscimenti che attestano il rispetto degli standard più elevati in termini di responsabilità sociale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro. A queste si affianca inoltre l’adozione del Modello Organizzativo 231, volto a prevenire la commissione di illeciti e a promuovere una gestione etica e trasparente delle attività aziendali. Grazie a questo sistema virtuoso, Pellemoda garantisce la totale tracciabilità del prodotto e processi produttivi pienamente eco-responsabili, consolidando un posizionamento che unisce qualità, integrità e innovazione sostenibile.

Con questo riconoscimento, Pellemoda conferma il proprio ruolo di ambasciatrice della migliore manifattura italiana, rafforzando un percorso di sviluppo che unisce rigore industriale, responsabilità sociale e visione strategica. Un impegno che guarda al futuro con l’obiettivo di continuare a generare valore per il territorio, per le persone e per l’intera filiera moda, mantenendo salda l’identità di un’eccellenza che evolve senza perdere le proprie radici.

About PELLEMODA

