Picchiano e rapinano un giovane, arrestati in quattro: tre sono minorenni

Un 19enne ha denunciato una rapina a Firenze, quattro persone lo avrebbero minacciato e picchiato, poi gli avrebbero portato via una carta di pagamento. I fatti sarebbero avvenuti in via Pratese. La polizia si è messa sulle tracce dei ladri e li ha individuati quasi subito: si tratta di un 18enne e di tre 16enni di origini tunisine.

La vittima stava camminando verso casa quando è stato aggredito. Uno dei quattro lo ha privato dello smartphone e della carta mentre un altro gli ha chiesto insistentemente il codice di sblocco del telefono, battendo un oggetto metallico appuntito sullo schermo del dispositivo.

Il 19enne, non comunicando il pin del cellulare, è stato nuovamente colpito dai ragazzi con il cellulare lanciato contro di lui, insieme al portafoglio, per poi allontanarsi. Con la carta i quattro avrebbero pagato due volte in una tabaccheria in zona.

La polizia li ha rintracciati poco dopo e ha trovato la carta di pagamento sottratta, una collanina d’oro, provento verosimilmente di un altro furto, un coltello a scatto e un cacciavite. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e la carta di pagamento è stata restituita alla vittima.

Il 18enne è stato portato a Sollicciano mentre gli altri tre, 16enni, sono stati associati presso l’I.P.M. di Firenze.