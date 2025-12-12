Pisa festeggia il Natale: il ricco cartellone di eventi targato Confcommercio

Spettacoli, esibizioni, attività dedicate alle famiglie e iniziative di intrattenimento rivolte a grandi e piccoli renderanno Pisa ancora più accogliente e viva.

Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con il Comune di Pisa e Pisamo presenta un ricco programma di iniziative che animerà Piazza Vittorio Emanuele nel periodo natalizio.

“Questi eventi sono stati organizzati con l’obiettivo di valorizzare una zona “calda” della nostra città, troppo spesso trascurata o non sufficientemente valorizzata” commenta la Presidente Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini “Con questo programma vogliamo renderla più viva e attrattiva, soprattutto in questo periodo di grande afflusso turistico durante le festività natalizie, offrendo ai cittadini e ai tanti visitatori un’occasione in più per scoprire e apprezzare le bellezze della nostra Pisa”.

Entusiasta l'Assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini: “Il Natale a Pisa amplia le sue iniziative con un programma che copre sempre più giorni della settimana. Desideriamo permettere ai nostri concittadini e ai visitatori di trascorrere più tempo in città, vivere l’atmosfera natalizia e, soprattutto, effettuare i propri acquisti in questo momento così importante e delicato per il commercio locale. Un’occasione per sostenere direttamente le nostre attività, superando l’online e valorizzando la presenza nei negozi fisici: anche questo è un modo concreto per costruire e sentirci comunità.”

Tra gli appuntamenti principali, nel fine settimana del 13 e 14 dicembre il Loggiato del Palazzo delle Poste ospiterà la Compagnia Famiglia Ferraiolo, che porterà in scena le sue tradizionali commedie dell’arte del burattinaio. Le rappresentazioni, programmate sia la mattina che il pomeriggio, saranno scelte in base al pubblico presente, con spettacoli più impegnativi per gli adulti e storie fantastiche dedicate ai più piccoli.

“Pisamo è ben lieta di offrire il proprio supporto a tutte le iniziative intraprese dal Comune di Pisa e da Confcommercio per valorizzare le imprese che operano sul territorio ed ovviamente per fornire ogni elemento ed opportunità di crescita per la città, per la cittadinanza e la collettività tutta, non ultimi i numerosissimi turisti che visiteranno la nostra città anche in occasione delle festività natalizie” afferma il Presidente di Pisamo Avvocato Alberto Giovannelli: “Compito di Pisamo è appunto quello di fornire il suo pieno sostegno operativo per rendere sempre più bella la città di Pisa, più inclusiva e partecipata; manifestazioni come quelle in calendario per le prossime festività costituiscono un nostro patrimonio da sostenere ed incentivare per offrire a tutti migliori servizi per valorizzare ancora di più il nostro territorio e le meraviglie storiche, architettoniche ed ambientali che lo caratterizzano”.

Sempre sabato 13 dicembre, in Piazza Vittorio Emanuele, ad arricchire l’atmosfera natalizia sarà il Revelation Gospel Choir, con il concerto pomeridiano che prenderà il via alle 18.45.

Domenica 21 dicembre la stessa piazza si animerà con l’arrivo degli Amici delle Harley Davidson, che si presenteranno in veste di elfi, Babbo Natale e supereroi, coinvolgendo grandi e piccoli insieme all’associazione benefica Progetto Wonderland.

L’evento sarà reso ancora più festoso dalla presenza di un pick-up addobbato e dal Clown Zero, che intratterrà i bambini con palloncini e gag comiche.

Il programma proseguirà sabato 27 dicembre con la didattica dedicata ai rapaci, proposta da I Predatori di Vallefredda e F.C. Falconeria. I partecipanti potranno osservare da vicino fino a otto esemplari di uccelli rapaci, assistere a dimostrazioni di volo e interagire con gli animali, accompagnati da spiegazioni tecniche e scientifiche.

Non mancheranno, nei giorni precedenti, momenti di spettacolo e intrattenimento: venerdì 26 dicembre Piazza Vittorio Emanuele ospiterà un’esibizione di giocoleria, trampoli e fuoco; giovedì 18 dicembre artisti di strada proporranno numeri di comicità ed equilibrismo su monociclo tra la piazza e il Palazzo delle Poste, accompagnati da musica dal vivo. Martedì 30 dicembre, invece, il Palazzo delle Poste accoglierà un'esibizione di pianoforte con ballerina, mentre in Piazza Vittorio Emanuele andrà in scena la performance “Medusa scenica”, per un pomeriggio dedicato all’arte e all’espressività visiva.

