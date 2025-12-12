Ricercato per un reato a Milano, arrestato a Ponsacco

Il 10 dicembre i carabinieri di Ponsacco hanno arrestato un 58enne. L'arresto è avvenuto "in ottemperanza all'Ordine di Carcerazione emesso lo scorso 4 dicembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano", si legge in una nota.
Il 58enne deve espiare una pena residua di 2 anni e 11 mesi di reclusione per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso nel Comune di Milano nell'anno 2021. L'uomo è stato portato in carcere.
