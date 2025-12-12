Ruba borsa ad un’anziana, arrestato un 26enne

Un 26enne italiano è stato arrestato mercoledì sera a Prato dopo aver scippato la borsa a un’anziana. L’episodio è avvenuto in viale Vittorio Veneto. Determinante, per il rapido intervento della polizia, è stata la chiamata al 112Nue della vittima, una donna di 78 anni, che ha fornito una descrizione precisa dell’aggressore e della direzione di fuga.
Gli agenti hanno individuato il giovane poco distante, in via Fra’ Bartolomeo, dove è stato bloccato e arrestato con l’accusa di furto con strappo.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Prato
Prato
Cronaca
7 Dicembre 2025
Ancora roghi sospetti in città. Nella notte un’auto di proprietà di un cittadino cinese di 29 anni, titolare di un’officina, è stata distrutta da un incendio ritenuto doloso. Le fiamme [...]
Prato
Cronaca
7 Dicembre 2025
Una donna di 30 anni è stata ferita al volto con un coccio di bottiglia da un 20enne di origini marocchine nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19:30, in [...]
Prato
Cronaca
6 Dicembre 2025
Due incendi a distanza di pochi minuti hanno colpito questa mattina tre veicoli in zona via Cantini e via Pasquinelli a Prato. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, [...]
<< Indietro