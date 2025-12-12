Ruba borsa ad un’anziana, arrestato un 26enne

Un 26enne italiano è stato arrestato mercoledì sera a Prato dopo aver scippato la borsa a un’anziana. L’episodio è avvenuto in viale Vittorio Veneto. Determinante, per il rapido intervento della polizia, è stata la chiamata al 112Nue della vittima, una donna di 78 anni, che ha fornito una descrizione precisa dell’aggressore e della direzione di fuga.

Gli agenti hanno individuato il giovane poco distante, in via Fra’ Bartolomeo, dove è stato bloccato e arrestato con l’accusa di furto con strappo.

