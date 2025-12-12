Ruba indumenti in centro a Cecina, fermato

Cecina
Due agenti della Polizia Locale di Cecina in pattugliamento pomeridiano nel centro cittadino hanno rincorso e bloccato un uomo che aveva appena rubato degli indumenti in un negozio di abbigliamento del centro.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì, poco prima delle 19. Due agenti stavano pattugliando a piedi il centro cittadino quando la loro attenzione è stata richiamata da una cittadina. La signora aveva assistito ad un furto in una delle attività dell’area pedonale ed era uscita per inseguire il ladro e chiedere aiuto. Proprio in quel momento i due agenti stavano passando da piazza Guerrazzi. Hanno prontamente individuato l’uomo e si sono lanciati all’inseguimento. L’autore del furto è stato bloccato in via Cavour: non c’è stata colluttazione, una volta raggiunto non ha opposto resistenza. Nel frattempo è arrivata sul posto anche una volante della polizia, il cui intervento era stato richiesto da alcuni passanti. Il taccheggiatore, un trentenne di zona con precedenti specifici, è stato denunciato.

“I servizi di pattugliamento del centro cittadino rientrano nel progetto di sicurezza urbana che stiamo portando avanti per garantire presidio del territorio - sottolinea la sindaca Lia Burgalassi -. Tutti i pomeriggi dalla scorsa primavera ci sono due agenti della Polizia Locale che fanno controllo del territorio nelle piazze del centro e nelle vie limitrofe, a disposizione dei cittadini. Il ringraziamento doveroso ai due agenti che sono stati pronti ad intervenire e a tutta la Polizia Locale che quotidianamente è impegnata sul territorio per garantire un presidio”.

