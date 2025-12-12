Sospese due attività commerciali per lavoro nero a Firenze

Controlli prenatalizi nel principale mercato rionale del centro. Il 10 dicembre gli ispettori del lavoro dello IAM di Firenze in collaborazione con il personale della Polizia municipale hanno svolto una serie di verifiche in uno dei mercati più frequentati del centro cittadino, con l’obiettivo di accertare la regolarità dei rapporti di lavoro e contrastare il lavoro sommerso.

Nel corso delle ispezioni sono stati controllati 14 lavoratori: due sono risultati impiegati in nero. Le irregolarità riscontrate hanno portato all’adozione di due provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Oltre alla cosiddetta “maxisanzione” per lavoro nero, saranno contestate anche la mancata formazione e la mancata sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori irregolarmente occupati.

Fonte: Ufficio stampa