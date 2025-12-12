Successo per l’evento di lancio della Fondazione 'Io sto con Chiara'

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Oltre 230 persone fra autorità, aziende e cittadini insieme per sostenere la sanità pisana

Ha avuto successo a Pisa la serata di lancio della Fondazione Io sto con Chiara, con l’evento tenutosi alla Stazione Leopolda a cui hanno partecipato oltre 230 persone tra istituzioni, rappresentanti del mondo sanitario, cittadini, imprese e partner che hanno scelto di sostenere il nuovo progetto dedicato alla salute e all’umanizzazione delle cure.

Con il battesimo delle autorità fra cui prefetta, presidente della Regione e sindaco insieme alla direzione aziendale dell’Aoup e al presidente della Fondazione, si sono alternati sul palco numerosi interventi di esponenti dell’associazionismo, dell’imprenditoria, delle professioni con anche tre giocatori del Pisa Sporting Club: il capitano Antonio Caracciolo, Stefano Moreo e Idrissa Touré, per dimostrare il loro appoggio a questo nuovo soggetto, che nasce per essere un punto di riferimento per la comunità e per il territorio.

L’evento, caratterizzato da un’atmosfera calorosa e coinvolgente, è stato arricchito anche da un momento conviviale con apericena e musica vintage. Prossimi passi, dopo alcuni progetti già realizzati nei mesi scorsi con donazione di macchinari e abbellimento degli ambienti di cura, saranno dare forma a nuove idee e campagne di reclutamento per realizzare appieno la missione della Fondazione, ossia sostenere i pazienti e le famiglie nei percorsi assistenziali con progetti concreti di promozione della salute, prevenzione e umanizzazione, in cui si auspica il coinvolgimento di sempre maggiori forze dal territorio.

Fonte: AOu Pisana - Ufficio stampa

Notizie correlate

Pisa
Attualità
12 Dicembre 2025

Lavori per il Boschetto a San Rossore

Il Boschetto si rinnova: sono partiti nella Tenuta di San Rossore i lavori per la ristrutturazione della Fattoria, 200mila euro di investimenti con le risorse dell'Ente Parco per la manutenzione [...]

Toscana
Attualità
11 Dicembre 2025

Troppi social? Giovani rischiano di sentirsi meno connessi al proprio corpo: lo studio delle Università di Pisa e Firenze

Sentirsi meno in contatto con il proprio corpo, prestare meno attenzione alle sue sensazioni, percepirsi più distanti dalla propria esperienza fisica. L’uso problematico dei social media non influisce solo sull’attenzione [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
10 Dicembre 2025

Scossone in Banca Cambiano 1884: si dimettono i vertici dopo ispezione Banca d'Italia

Scossone ai vertici di Banca Cambiano 1884 dopo l’ispezione della Banca d’Italia condotta nei mesi scorsi. Il direttore generale Francesco Bosio, in carica da 26 anni, ha rassegnato le dimissioni [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina