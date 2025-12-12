Tenta di rubare la bicicletta a un rider: bloccato da un passante, arrestato a Firenze

Dopo aver rubato la bicicletta elettrica a un rider è stato inseguito da un passante, che è riuscito a raggiungerlo e bloccarlo. Per questo un uomo di 37 anni, fiorentino, è stato arrestato la sera di mercoledì 10 dicembre a Firenze quando i militari lo hanno fermato dopo essere intervenuti su segnalazione di una lite in strada, riconducibile al tentato furto della bicicletta del rider, un giovane pakistano di 26 anni.

Quest'ultimo secondo quanto ricostruito si trovava in un locale di via Lungo l'Affrico quando si sarebbe accorto che un uomo stava fuggendo con la sua bici elettrica, che aveva lasciato all'esterno. A quel punto un passante avrebbe deciso di inseguire il fuggitivo a bordo della propria moto, raggiungendolo in via Castelfidardo dove nel frattempo erano giunti i carabinieri. Arrivata sul posto anche la vittima che avrebbe riconosciuto l'autore del furto e mostrato ai militari i documenti che attestano la proprietà della bicicletta, il 37enne è stato trovato in possesso delle chiavi di accensione del mezzo, sequestrate. Per lui è scattato l'arresto, convalidato nell'udienza con rito direttissimo.

