Un weekend dedicato al Natale a Poggbonsi: il programma

Sarà il doppio appuntamento coristico uno degli elementi caratterizzanti del prossimo fine settimana di eventi natalizi in centro a Poggibonsi. Sabato 13 dicembre alle 18 torna infatti un appuntamento della tradizione ovvero il Concerto di Natale di Clara Harmonia guidato da Tanja Kustrin, che si svolgerà nella Chiesa di San Lorenzo. Domenica 14 dicembre alle 11 sarà invece la volta di un altro evento centrale, il Concerto di Natale del Coro dei Servi della Gioia diretto da Emanuele Biotti e che si svolgerà al teatro Politeama, con il ricavato in beneficenza e la collaborazione di tanti artisti. Sarà anche l’occasione per l’esecuzione dal vivo di “Natale a Poggi”, brano nato dal lavoro congiunto delle scuole di musica e delle corali del territorio.

I Mercatini di Natale. Sabato e domenica tornano ad animarsi le ‘casette’ di legno in piazza Matteotti con i Mercatini di Natale aperti dalle 10 alle 20 per trasformare il centro in un percorso di colori, profumi e tradizioni. Sarà possibile conoscere e acquistare prodotti di grande qualità e particolarità come la cipolla di Certaldo, salumi tipici, dolci natalizi, zafferano, pasta fresca di Reggio e Modena, cioccolato, castagne, ma anche libri e pubblicazioni, articoli di cosmesi naturale e tanto altro. Saranno presenti Giulio Ercolani, azienda agricola Re e Regine, Essenza Natura, Frangipane Dessert, Il Cappelletto Matto, Casa Toscana, Peace & Road, l’Orto di Fogneto, L’Angolo del Caffè, La Maison Bio.

Altri appuntamenti. Sabato nel pomeriggio è in programma il Dance Show a cura di Ballet Academy (due esibizioni alle 16:45 e 17:45) mentre domenica alle 16,30 arriva il mix Caraibico Bachata e Samba – Swing Umbrella a cura di Balla in Rosa.

Inoltre, come sempre in un’atmosfera natalizia fatta di luminarie, installazioni, albero di Natale, addobbi, saranno attive la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Rosselli e la giostra per bambini in piazza Matteotti. I più piccoli potranno divertirsi entrando ne “Il magico mondo di Babbo Natale” aperto dalle 16,30 alle 19,30 di sabato e domenica in via della Repubblica, al ‘taglio’, e dentro la casina troveranno anche il “Regno dei mattoncini”. Il tutto in compagnia del Leone ‘Bonizio’, mascotte di questo Natale a Poggibonsi.

Il progetto “Natale in via Maestra - Tra arte e sapori, cibo e non solo” è promosso da Via Maestra Centro Commerciale Naturale, con il patrocinio e il sostegno del Comune, in collaborazione con Confcommerrcio, Confesercenti, Fondazione Elsa, con il patrocinio della Regione Toscana e il cofinanziamento della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena, insieme a tante associazioni del territorio.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa