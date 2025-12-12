Use Computer Gross di nuovo a Siena sul campo della Virtus

Terzo viaggio a Siena. Dopo Costone e Mens Sana l’Use Computer Gross fa visita alla Virtus. Si gioca domenica alle 18 e, soprattutto, si spera che stavolta le cose vadano un po’ meglio di quanto non siano andate nei due precedenti viaggi. Inutile dire che si tratta di una gara difficile che coach Renato Quartuccio, assistente di Luca Valentino, inquadra così.

“La Virtus sta facendo un bel campionato – attacca – è una squadra che ha confermato gran parte del roster dell’anno scorso ed ha un ottimo rendimento. Rispetto alla precedente stagione ha aggiunto un giocatore come Morciano che, oltre ad essere un ottimo ragazzo che conosco personalmente, è soprattutto un gran bel giocatore che sta dando tanto alla squadra. Guerra è il play ed all’Use lo conosciamo bene, poi ci sono Calvellini e Costantini mentre Gianoli e, come detto, Morciano, assicurano solidità. Dalla panchina escono Braccagni e tanti giovani Under 19 di qualità, visto l’importante vivaio che la Virtus ha da sempre. Direi una squadra che mixa esperienza e gioventù, qualità tecnica e fisica”. “Per noi – prosegue – sarà una partita molto dura e dovremo essere bravi ad incanalarla sui binari a noi più consoni. Sarà importante evitare di far prendere a loro ritmo e riuscire a gestire i diversi momenti della partita. La squadra sta lavorando bene ed in modo intenso per prepararci al meglio. Una vittoria esterna ci darebbe una bella spinta. E’ un’occasione che dovremo cercare di sfruttare al meglio. Speriamo che anche i nostri tifosi ci stiano vicino, la loro presenza è molto importante”.

La partita sarà trasmessa sul canale youtube Virtus Siena tv, a dirigerla saranno Marinaro di Cascina e Puliga di Perugia.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

