Al via le operazioni di rimozione della motonave Guang Rong a Marina di Massa

Lunedì 15 dicembre prenderanno il via le operazioni di rimozione della motonave Guang Rong, rimasta incagliata al pontile di Marina di Massa in seguito a una violenta tempesta. L’imbarcazione, che da giorni rappresenta una presenza ingombrante e fonte di preoccupazione per la sicurezza della zona e l’ambiente marino, sarà trasferita presso il porto di Livorno per le successive attività di recupero e messa in sicurezza.

La prefettura di Massa Carrara ha reso noto che, per garantire la massima sicurezza e trasparenza delle operazioni, il prefetto Guido Aprea effettuerà un sopralluogo nel cantiere alle ore 15, in qualità di coordinatore della cabina di regia. Insieme a lui saranno presenti il sindaco di Massa, Francesco Persiani, il direttore marittimo della Toscana, i vertici delle forze di polizia e il comandante della capitaneria di porto.

Il sopralluogo consentirà di verificare lo stato dei lavori e coordinare le prossime fasi delle operazioni, assicurando una gestione efficace e tempestiva dell’intervento. Le autorità raccomandano ai cittadini di attenersi alle indicazioni di sicurezza e di evitare di avvicinarsi all’area interessata fino al completamento delle manovre.

La vicenda della Guang Rong ha destato grande attenzione nella comunità locale e tra gli operatori portuali, anche in considerazione dei possibili rischi ambientali. Ora, con l’avvio delle operazioni di rimozione, si apre una nuova fase che punta al ripristino della normalità sulla costa di Marina di Massa.