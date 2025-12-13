Assalto a una tabaccheria di Firenze, i ladri spaccano vetrina con un tombino

Assalto nella notte a una tabaccheria del centro storico di Firenze. Ignoti hanno sfondato la vetrata di un esercizio commerciale di via della Vigna Nuova utilizzando una caditoia in ghisa, riuscendo così a introdursi all’interno del locale.

Una volta dentro, i malviventi hanno arraffato circa 2.000 euro in contanti, oltre a diverse stecche di sigarette e numerosi gratta e vinci, il cui valore complessivo è ancora in corso di quantificazione. Dopo il colpo, la banda si è rapidamente allontanata facendo perdere le proprie tracce.

Il furto è stato scoperto nelle prime ore del mattino. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’azione e individuare i responsabili, anche attraverso l’eventuale analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.