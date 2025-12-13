BonusBack Tpl Studenti: crescono le richieste nella Città Metropolitana di Firenze

La Città Metropolitana di Firenze conferma il successo dell’iniziativa "BonusBack Tpl Studenti", registrando per il 2025 un aumento del 9% nelle richieste rispetto all’anno precedente e un incremento dei contributi assegnati pari a 100.000 euro. L’obiettivo del programma è quello di sostenere studenti e famiglie nell’utilizzo dei mezzi pubblici, promuovendo la mobilità sostenibile e facilitando l’accesso ai servizi di trasporto.

La Sindaca metropolitana Sara Funaro, commentando i risultati, ha sottolineato che l’iniziativa si dimostra ancora una volta un successo capace di rispondere a un bisogno concreto del territorio. "Come lo scorso anno," ha dichiarato Funaro, "il BonusBack Tpl evidenzia l’importanza di sostenere gli studenti e le loro famiglie nell’utilizzo dei mezzi pubblici e nell’agire nel segno della sostenibilità".

Nel dettaglio, le adesioni al BonusBack Tpl nei comuni metropolitani (ad esclusione del Comune di Firenze che ha adottato una misura specifica) sono aumentate da 4.499 a 4.910 domande, con una crescita di 411 unità. Le risorse finanziarie disponibili hanno raggiunto il tetto massimo di 1.048.000 euro rispetto ai 942.626,36 euro dell’anno precedente, a testimonianza dell’impegno costante dell’ente nel sostenere la mobilità studentesca.

I dati più significativi arrivano dal Valdarno Empolese, che segna un incremento del 35% nelle adesioni, e dalla Valdisieve con un +34%. Questi numeri emergono dal Report sulle richieste di rimborso elaborato dall’Osservatorio Trasporti della Città Metropolitana di Firenze, confermando una partecipazione crescente e una risposta positiva da parte delle famiglie del territorio.

L’esperienza del BonusBack Tpl Studenti si attesta quindi come un modello virtuoso di welfare locale, capace di coniugare esigenze sociali e sostenibilità ambientale, e che guarda con fiducia alle future edizioni per continuare a supportare le nuove generazioni.