Cinema e teatro a Capannori: gli eventi di Artè tra dicembre e gennaio

Prosegue con nuovi appuntamenti la stagione artistica 2025-2026 del cinema-teatro Artè promossa dall’amministrazione comunale di Capannori.

Il cartellone che va dalla metà di dicembre alla metà di gennaio propone in particolare proiezioni cinematografiche realizzate in collaborazione con il Cineforum Ezechiele 25,17,tra cui un evento speciale per i 130 anni del Cinema e spettacoli musicali in collaborazione con varie associazioni.

“Anche i prossimi eventi in programma connotano Artè come un luogo partecipato dalle varie realtà del territorio che contribuiscono alla diffusione della cultura ad un pubblico sempre più ampio - afferma l’assessora alla cultura, Claudia Berti -. Uno spazio aperto e vivo che in occasione del periodo festivo propone numerose proiezioni cinematografiche rivolte anche ai più piccoli ed un evento speciale per omaggiare il 130° anniversario della nascita del cinema, oltre che spettacoli improntati alla solidarietà, un valore identitario del nostro territorio”.

Il programma

Domenica 14 dicembre ore 17 ‘La vita va così’ di Riccardo Milani - Italia 2025 -18’ con Ignazio Giuseppe Loi, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Virginia Raffaele, Geppy Cucciari; martedì 16 dicembre ore 20.30 Spettacolo musicale di beneficenza ‘Una strenna per Giovanni’ a cura dell’Istituto Comprensivo ‘Don Aldo Mei’ di San Leonardo in Treponzio con il coordinamento dei docenti Cosetta Gigli e Riccardo Picchi. A presentare lo spettacolo sarà Maurizio Bartolini; venerdì 19 dicembre, ore 21 e domenica 21 dicembre, ore 17 proiezione del film ‘Il maestro’ di Andrea Di Stefano-Italia 2025- 125’- con Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Valentina Bellè; venerdì 26 dicembre ore 16 e domenica 28 dicembre ore 16.00, ‘Zootropolis 2’ di Byron Howard e Jared Bush - Usa 2025-108 ’-; venerdì 26 dicembre ore 18.15 e 20.30, sabato 27 dicembre ore 17.30 e 20, domenica 28 dicembre ore 18.15 e 20.30 ‘Cinque secondi’ di Paolo Virzì-Italia 2025-105’ con Valerio Mastrandrea, Galatea Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi, Ilaria Spada; Martedì 30 dicembre dalle ore 17 alle ore 24 ‘Evento speciale per i 130 anni del Cinema’; giovedì 1 gennaio ore 17.30 e 20, venerdì 2 gennaio ore 21, domenica 4 gennaio ore 17.30 e 20 ‘Father Mother Sister Brother’ di Jim Jarmusch - Usa 2025 110’ con Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Indya Moore; lunedì 5 gennaio ore 17 e ore 20; martedì 6 gennaio ore 17 e ore 20 ‘I colori del tempo’ di Cèdric Klapisch Francia, 2025,126’ con Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne; sabato 10 gennaio ore 21 ‘Concerto lirico corale per la chiesa di S. Pietro a Marcigliano’ a cura del Coro San Pietro; sabato 17 gennaio ore 21.15 ‘Concerto ‘Voces Intimae’. Quintetto con pianoforte e cori. Maurizio Baglini (pianoforte), Damiano Barreto (violino), Emanuele Brilli (violino), Silvia Mazzon (viola), Andrea Agostinelli (violoncello). Insieme a Coro Terra Betinga-Arliana e Coro Scuola Musica e Danza Mabellini di Pistoia. A cura dell’Associazione Musicalia APS in collaborazione con Teatri di Pistoia.

Tutti gli eventi, ad eccezione del cinema, sono ad ingresso libero e gratuito. Biglietto cinema intero 8 euro, ridotto 6 euro (ragazzi fino a 11 anni, over 65 e soci del Cineforum Ezechiele). Per informazioni (Ufficio Cultura) tel 0583 428443;cultura@comune.capannori.lu.it .

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio Stampa