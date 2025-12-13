“Sotto un cielo di note” è il titolo del concerto di Natale del Coro e dell’Orchestra dell’Università di Firenze, in programma lunedì 15 dicembre alla Basilica della Santissima Annunziata (piazza Santissima Annunziata – ore 21). Una serata aperta a tutta la cittadinanza, con ingresso libero, pensata come un momento di condivisione e di festa attraverso il linguaggio universale della musica.

L’evento rientra nelle attività di spettacolo promosse dall’Ateneo ed è realizzato con il coordinamento di Teresa Megale, delegata alle Attività di spettacolo.

A guidare l’Orchestra sarà Gabriele Centorbi, mentre la direzione del Coro è affidata a Patrizio Paoli. Si esibiranno la soprano Sara Mazzanti, il contralto Francesca Cataoli, il tenore Francesco Marchetti e il basso Sandro Degl'Innocenti. Al pianoforte siederà Alessandro Nesi.

Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale che attraversa epoche e stili, alternando pagine sacre e grandi capolavori del repertorio classico: “Cantate Domino” di Hans Leo Hassler, “Caritas et Amor” di Z. Randall Stroope, “Cantate Domino” di Vytautas Miškinis, “O Magnum Mysterium” di Morten Lauridsen, il “Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra in do maggiore op. 15” di Ludwig van Beethoven e la “Missa brevis in si bemolle maggiore K. 275/272b” di Wolfgang Amadeus Mozart.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate