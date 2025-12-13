Concerto di Natale del Coro e dell’Orchestra dell’Università di Firenze

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Lunedì 15 dicembre alla Basilica della Santissima Annunziata

“Sotto un cielo di note” è il titolo del concerto di Natale del Coro e dell’Orchestra dell’Università di Firenze, in programma lunedì 15 dicembre alla Basilica della Santissima Annunziata (piazza Santissima Annunziata – ore 21). Una serata aperta a tutta la cittadinanza, con ingresso libero, pensata come un momento di condivisione e di festa attraverso il linguaggio universale della musica.

L’evento rientra nelle attività di spettacolo promosse dall’Ateneo ed è realizzato con il coordinamento di Teresa Megale, delegata alle Attività di spettacolo.

A guidare l’Orchestra sarà Gabriele Centorbi, mentre la direzione del Coro è affidata a Patrizio Paoli. Si esibiranno la soprano Sara Mazzanti, il contralto Francesca Cataoli, il tenore Francesco Marchetti e il basso Sandro Degl'Innocenti. Al pianoforte siederà Alessandro Nesi.

Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale che attraversa epoche e stili, alternando pagine sacre e grandi capolavori del repertorio classico: “Cantate Domino” di Hans Leo Hassler, “Caritas et Amor” di Z. Randall Stroope, “Cantate Domino” di Vytautas Miškinis, “O Magnum Mysterium” di Morten Lauridsen, il “Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra in do maggiore op. 15” di Ludwig van Beethoven e la “Missa brevis in si bemolle maggiore K. 275/272b” di Wolfgang Amadeus Mozart.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
12 Dicembre 2025

Michelangelo 550 anni dopo: 'Vorrei voler, Signor, quel ch’io non voglio', concerto e reading teatrale con il Trio Thesan

Si avviano a conclusione le celebrazioni per i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, che la Galleria dell’Accademia di Firenze ha festeggiato nel 2025 con un ricco programma di [...]

Toscana
Attualità
12 Dicembre 2025

Biblioteca Pietro Leopoldo: si conclude il progetto 'Almeno questi!' suggerimenti di lettura per bambini e ragazzi

Si conclude mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 16 il progetto “Almeno questi! Suggerimenti di lettura per bambini e ragazzi” alla biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo in piazza dell’Unità d’Italia, 1. L’appuntamento arriva a conclusione [...]

Firenze
Attualità
12 Dicembre 2025

Linea Firenze-Roma: primo tavolo Regione, Comitati pendolari, sindaci, Trenitalia e Rfi

Convocato per il prossimo 9 gennaio, alle ore 10.30, il primo incontro del Tavolo permanente sui trasporti ferroviari della linea Roma-Firenze, promosso dall’assessorato regionale alle infrastrutture e trasporti. Al tavolo [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina