Controlli stradali a Grosseto, fermato un minorenne con un coltello

Cronaca Grosseto
Condividi su:
Leggi su mobile

I militari della Guardia di Finanza ha fermato altri tre automobilisti, trovati in possesso di sostanze stupefacenti

Controlli straordinari della Guardia di Finanza a Grosseto per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i fenomeni di microcriminalità. I finanzieri del Comando Provinciale, con il supporto di due unità cinofile della Compagnia di Piombino, hanno effettuato una serie di verifiche preventive in diverse aree considerate sensibili della città, caratterizzate da un’elevata frequentazione.

Nel corso dell’operazione sono stati fermati e controllati numerosi veicoli e identificate diverse persone. L’attività ha portato all’individuazione di tre soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti, oltre a un minorenne che deteneva un coltello a serramanico.

Durante i controlli, i militari hanno inoltre rinvenuto in strada un ulteriore quantitativo di hashish, già suddiviso in dosi, insieme a un altro coltello. Secondo quanto ricostruito, la droga e l’arma sarebbero state abbandonate da alcuni giovani che, accortisi della presenza delle pattuglie, si sarebbero disfatti del materiale nel tentativo di eludere i controlli.

Il bilancio complessivo dell’operazione è di 33 grammi di hashish e cocaina sequestrati e due coltelli recuperati. Tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Grosseto quali assuntori di sostanze stupefacenti, mentre un soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per porto abusivo di armi.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi istituzionali della Guardia di Finanza ed è in linea con le strategie definite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Grosseto, finalizzate a rafforzare il controllo del territorio e la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Notizie correlate

Monte Argentario
Cronaca
4 Dicembre 2025

Ventinovenne muore durante una partita di calcetto con gli amici

Si chiamava Matteo Legler, aveva ventinove anni e tra un mese sarebbe diventato padre. Si è sentito male durante una partita di calcetto con gli amici, è stato portato in [...]

Toscana
Cronaca
1 Dicembre 2025

Operazione 'Mundus Solo': scoperte irregolarità in 17 cantieri nautici della costa toscana

Si è conclusa l’operazione “Mundus Solo”, condotta dal Reparto Operativo Aeronavale di Livorno della Guardia di Finanza per contrastare gli illeciti ambientali nel settore della cantieristica nautica, uno dei comparti [...]

Grosseto
Cronaca
21 Novembre 2025

Grosseto, blitz della Guardia di Finanza: 45mila articoli sequestrati tra prodotti non sicuri e contraffatti

In vista delle festività natalizie, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Grosseto ha intensificato i controlli sul territorio per tutelare la salute dei consumatori e garantire un mercato [...]



Tutte le notizie di Grosseto

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina