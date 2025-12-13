Controlli stradali a Grosseto, fermato un minorenne con un coltello

Controlli straordinari della Guardia di Finanza a Grosseto per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i fenomeni di microcriminalità. I finanzieri del Comando Provinciale, con il supporto di due unità cinofile della Compagnia di Piombino, hanno effettuato una serie di verifiche preventive in diverse aree considerate sensibili della città, caratterizzate da un’elevata frequentazione.

Nel corso dell’operazione sono stati fermati e controllati numerosi veicoli e identificate diverse persone. L’attività ha portato all’individuazione di tre soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti, oltre a un minorenne che deteneva un coltello a serramanico.

Durante i controlli, i militari hanno inoltre rinvenuto in strada un ulteriore quantitativo di hashish, già suddiviso in dosi, insieme a un altro coltello. Secondo quanto ricostruito, la droga e l’arma sarebbero state abbandonate da alcuni giovani che, accortisi della presenza delle pattuglie, si sarebbero disfatti del materiale nel tentativo di eludere i controlli.

Il bilancio complessivo dell’operazione è di 33 grammi di hashish e cocaina sequestrati e due coltelli recuperati. Tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Grosseto quali assuntori di sostanze stupefacenti, mentre un soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per porto abusivo di armi.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi istituzionali della Guardia di Finanza ed è in linea con le strategie definite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Grosseto, finalizzate a rafforzare il controllo del territorio e la percezione di sicurezza tra i cittadini.

