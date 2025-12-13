Elettrodotto Calenzano: tante proposte per mitigare l’impatto visivo

Dopo il primo incontro dello scorso luglio ieri si è riunito nuovamente il Tavolo tecnico di confronto sul nuovo elettrodotto a doppia terna che attraversa Calenzano, istituito in seguito alla mozione approvata dal Consiglio comunale a fine giugno.

All’incontro oltre all’Amministrazione, ai tecnici di Terna e del Comune, hanno partecipato anche rappresentanti della Soprintendenza, dell’ASL e di ARPAT e del “Comitato Calenzano Paesaggio e Salute”. Oggetto dell’incontro era la presentazione di proposte elaborate da parte di TERNA per mitigare l’impatto visivo dei nuovi sostegni tubolari che hanno destato notevole impressione nella cittadinanza, data la loro mole e la loro visibilità nel paesaggio rispetto ai vecchi tralicci.

Ha introdotto l’incontro il Sindaco di Calenzano Carovani, ricordando la rilevanza strategica nazionale dell’opera, la lunga procedura autorizzativa e anche, a parere dell’Amministrazione comunale, la sottovalutazione, da parte di tutti gli enti competenti, dell’impatto visivo dell’opera che oggi appare in tutta la sua evidenza dopo la realizzazione dei primi sostegni e la posa dei cavi.

La parola è quindi passata ai tecnici incaricati da TERNA che hanno illustrato le possibili soluzioni basate su due tipologie di intervento: una diversa colorazione dei sostegni in cui sia studiato in dettaglio lo sfondo per ogni palo, colorando di celeste la parte alta e di verde la parte bassa, per favorire un miglior mimetismo delle installazioni; interventi di mitigazione visiva con la piantumazione di essenze arboree e arbustive adeguate, soprattutto in corrispondenza dei principali punti di osservazione. Gli interventi sarebbero tutti realizzati da TERNA e anche mantenuti per 5 anni, per garantire il completo attecchimento.

La tipologia delle soluzioni proposte sono state oggetto di apprezzamento da parte dell’Amministrazione comunale e da parte della Soprintendenza, che tuttavia si è riservata una valutazione più approfondita con prove dal vivo delle colorazioni. Per quanto riguarda la posa delle schermature vegetali, il Comune ha invitato fin da ora TERNA ad ampliare gli interventi a tutto il contesto urbano interessato dall’elettrodotto.

Il Comitato nei suoi interventi ha evidenziato comunque che tali interventi, pur apprezzabili in sé, non sono tali da risolvere l’impatto sul paesaggio prodotto dal nuovo elettrodotto. Ha pertanto ribadito che la soluzione finale non può che essere l’interramento, analogamente a quello che è stato fatto in altri progetti realizzati in altre parti di Italia. Il Comitato ha chiesto un confronto pubblico sull’iter autorizzativo e sulle scelte progettuali. Il Sindaco ha dato la disponibilità a convocare una nuova assemblea pubblica sul tema per informare la cittadinanza e ha ribadito che l’Amministrazione intende adoperarsi, in una prospettiva di medio periodo, affinché si arrivi ad una soluzione che porti all’interramento della doppia terna nel tratto urbanizzato e al ripristino delle valenze paesaggistiche e panoramiche del territorio, oggi fortemente impattate dall’opera, sensibilizzando a tal riguardo Regione e Ministeri competenti.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Calenzano