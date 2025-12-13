Fucecchio inaugura Piazza Padre Ceci a Fucecchio

Un altro tassello del più ampio progetto di rinnovamento del centro storico di Fucecchio che giunge alla conclusione. Dopo l'intervento di riqualificazione realizzato grazie ai fondi del PNRR, è stato inaugurato questa sera, sabato 13 dicembre, il nuovo look di piazza Padre Angelico Ceci, riconsegnata alla comunità in una veste completamente rinnovata.

All'inaugurazione sono intervenuti la sindaca Emma Donnini, il Gruppo Scout Agesci 1, i rappresentanti della contrada Porta Raimonda, Loris Ceci, nipote di Padre Ceci, don Matteo, nuovo parroco della Collegiata, e padre Alessio.

L'intervento, inserito nel bando “Rigenerazione urbana” e dal costo complessivo di 209 mila euro, ha permesso l'installazione di tre fioriere in corten e due panchine in legno, il rinnovamento dell'illuminazione e la sistemazione del verde, oltre al rifacimento del marciapiede lungo il perimetro della piazza e la messa in sicurezza del passaggio lungo la chiesa della Vergine, in cui è stato realizzato un marciapiede ex novo. A completare la riqualificazione dello spazio, l'installazione di un'opera d'arte dedicata a Padre Ceci, realizzata dall'artista Andrea Meini.

“Uno spazio centrale per la nostra comunità, che riconsegniamo in una veste rinnovata e sicuramente più bella – commenta la sindaca -. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla riqualificazione di questa piazza e gli uffici comunali per essere riusciti ad intercettare i fondi del PNRR con cui stiamo realizzando tanti interventi che cambieranno, e stanno già cambiando, il volto del centro storico di Fucecchio. Questo, per noi, rappresenta uno spazio speciale in quanto dedicato a Padre Ceci, un frate francescano che diede un impulso importante alle attività giovanili e scoutistiche della città, creando un legame duraturo con la comunità che va avanti ancora oggi”.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Fucecchio

