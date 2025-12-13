La solidarietà a Natale: i Pranzi della Comunità di Sant'Egidio a Firenze

Il periodo natalizio si avvicina e, come ogni anno, la Comunità di Sant'Egidio si prepara a offrire un momento di calore e condivisione a chi vive situazioni di disagio. Il 25 dicembre, saranno allestiti i tradizionali Pranzi di Natale presso la Basilica di San Lorenzo, il Centro Spazio Reale di San Donnino e la Chiesa di San Tommaso in via della Pergola a Firenze.

La comunità invita tutti i cittadini a contribuire concretamente alle iniziative di Natale. È possibile sostenere l’iniziativa attraverso l’sms solidale al numero 45586 oppure contattando direttamente Sant’Egidio al telefono 055.2342712 o via email all’indirizzo santegidio_firenze@hotmail.com.

Le necessità sono molte: servono coperte e sacchi a pelo, scarpe da ginnastica (nuove o in buone condizioni), abbigliamento invernale come giubbotti, sciarpe, guanti e cappelli. Oltre alle donazioni materiali, chi desidera può anche offrire il proprio tempo, aiutando a cucinare, preparare le cene e i regali per i Pranzi di Natale e per chi vive per strada.

I punti di raccolta dei doni sono aperti a Firenze nei seguenti orari: giovedì e sabato dalle 17 alle 19 in via dei Serragli 117 rosso; sabato dalle 16 alle 19 in via della Pergola 8; domenica dalle 17 alle 18.30 in Corte dei Manetti 8.

L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Fiorenzo Fratini, che offrirà i pasti, dall’8 per mille della Chiesa Cattolica, dalla Fondazione Cr Firenze, e da numerosi privati e aziende che, ciascuno a modo proprio, contribuiscono a rendere possibile il Pranzo e le altre attività solidali promosse da Sant’Egidio nel periodo natalizio.

Natale è il momento in cui si rinnova il valore della solidarietà. Partecipare alle iniziative della Comunità di Sant’Egidio significa dare concretezza al senso di comunità, offrendo non solo un pasto caldo, ma anche un sorriso e una presenza amica a chi, troppo spesso, è invisibile agli occhi della città.

