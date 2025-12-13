Lavori nel centro di Lamporecchio, la soddisfazione di Confesercenti

Negli ultimi mesi sono state portate a termine da parte dell’amministrazione comunale alcuni interventi su marciapiedi e strade nel centro cittadino e precisamente in via Martiri del Padule, una delle vie principali di accesso all’area centrale del paese.

Viene quindi riqualificata un’altra zona del centro di Lamporecchio, proseguendo così la serie di tutti quegli interventi necessari per la cittadinanza e utili per il commercio e il turismo: in altre parole, per l’intera comunità.

Il commercio di vicinato ha bisogno di grande attenzione da parte delle istituzioni. Siamo convinti che i cittadini comprenderanno l'importanza di mantenere le attività nei centri urbani e nei paesi, anche da un punto di vista sociale e della sicurezza. L’alternativa, infatti, è la loro desertificazione.

Confesercenti giudica positivamente anche l’investimento di quasi 3 milioni di euro stanziati dalla Regione Toscana per la Sp9 “Montalbano”, tra consolidamento, ripristino e sicurezza idraulica, e i lavori programmati dal Comune nel 2026 nella zona collinare di San Baronto. Un’attenzione particolare da parte delle istituzioni a questo bello, ma delicato territorio.

Fonte: Confesercenti Pistoia - Ufficio Stampa