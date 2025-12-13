Macabro ritrovamento a Campi Bisenzio: cadavere scoperto in un baule, indagini in corso

Cronaca Campi Bisenzio
Condividi su:
Leggi su mobile

Un'inquietante scoperta ha scosso la tranquillità di Sant'Angelo a Lecore, frazione del comune di Campi Bisenzio. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in un baule all'interno della casa di famiglia, dove la vittima viveva con l'anziana madre e i fratelli. Il ritrovamento, avvenuto nella mattinata odierna, è stato il risultato di una perquisizione condotta dai vigili urbani, intervenuti dopo una segnalazione anonima che indicava possibili anomalie nell'abitazione di via Nievo.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il cadavere sarebbe stato nascosto da diverso tempo, come farebbero supporre le condizioni del corpo. Gli accertamenti preliminari escluderebbero segni di violenza, lasciando ancora avvolte nel mistero le cause del decesso. Sul posto è arrivato il pubblico ministero di turno della Procura di Firenze, che ha immediatamente avviato gli interrogatori dei familiari per ricostruire la dinamica dei fatti.

Durante l'ispezione, le forze dell’ordine hanno trovato l’anziana madre dell’uomo in evidente stato di denutrizione e in gravi condizioni di salute; la donna è stata quindi ricoverata d’urgenza in ospedale. Nell’abitazione erano presenti anche i due fratelli della vittima, uomini tra i 30 e i 40 anni, che sono stati accompagnati presso gli uffici della polizia locale di Campi Bisenzio e ascoltati dagli inquirenti. Da quanto risulta, la famiglia non era seguita dai servizi sociali.

I primi segnali di difficoltà sono emersi già la sera del 12 dicembre, quando i vigili urbani erano intervenuti per una segnalazione, probabilmente proveniente dai vicini o dal servizio di emergenza sanitaria 118, per prestare soccorso all’anziana donna. Tuttavia, nel primo sopralluogo non erano emerse anomalie evidenti. È stato solo nel corso della perquisizione successiva, la mattina seguente, che gli agenti hanno rinvenuto il baule contenente il cadavere in una delle camere dell’abitazione.

L’intera comunità di Sant’Angelo a Lecore resta sgomenta e in attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità. Le indagini proseguono per fare luce su una vicenda che, dietro le mura di una casa apparentemente normale, cela un dramma familiare di cui si stanno ancora cercando di ricostruire i contorni.

Notizie correlate

Carmignano
Cronaca
29 Novembre 2025

Ampliamento dell'aeroporto Vespucci, Carmignano pronta per il ricorso al Tar

Il Comune di Carmignano ribadisce “la propria contrarietà ad ogni ipotesi di ampliamento e sviluppo dello scalo aeroportuale Amerigo Vespucci”, e lo fa con un atto di indirizzo della giunta [...]

Firenze
Cronaca
15 Novembre 2025

Firenze, controlli straordinari della polizia: identificate oltre 600 persone e adottate misure preventive

Prosegue senza sosta l’azione straordinaria di controllo del territorio nel capoluogo toscano, con servizi mirati predisposti dal Questore di Firenze per contrastare reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e [...]

Campi Bisenzio
Cronaca
15 Novembre 2025

Frequentazione a rischio e abuso di alcol: chiuso per cinque giorni un bar

Il Questore di Firenze ha disposto la sospensione della licenza per un bar del comune di Campi Bisenzio, imponendo cinque giorni di chiusura ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico [...]



Tutte le notizie di Campi Bisenzio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina