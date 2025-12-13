Macabro ritrovamento a Campi Bisenzio: cadavere scoperto in un baule, indagini in corso

Un'inquietante scoperta ha scosso la tranquillità di Sant'Angelo a Lecore, frazione del comune di Campi Bisenzio. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in un baule all'interno della casa di famiglia, dove la vittima viveva con l'anziana madre e i fratelli. Il ritrovamento, avvenuto nella mattinata odierna, è stato il risultato di una perquisizione condotta dai vigili urbani, intervenuti dopo una segnalazione anonima che indicava possibili anomalie nell'abitazione di via Nievo.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il cadavere sarebbe stato nascosto da diverso tempo, come farebbero supporre le condizioni del corpo. Gli accertamenti preliminari escluderebbero segni di violenza, lasciando ancora avvolte nel mistero le cause del decesso. Sul posto è arrivato il pubblico ministero di turno della Procura di Firenze, che ha immediatamente avviato gli interrogatori dei familiari per ricostruire la dinamica dei fatti.

Durante l'ispezione, le forze dell’ordine hanno trovato l’anziana madre dell’uomo in evidente stato di denutrizione e in gravi condizioni di salute; la donna è stata quindi ricoverata d’urgenza in ospedale. Nell’abitazione erano presenti anche i due fratelli della vittima, uomini tra i 30 e i 40 anni, che sono stati accompagnati presso gli uffici della polizia locale di Campi Bisenzio e ascoltati dagli inquirenti. Da quanto risulta, la famiglia non era seguita dai servizi sociali.

I primi segnali di difficoltà sono emersi già la sera del 12 dicembre, quando i vigili urbani erano intervenuti per una segnalazione, probabilmente proveniente dai vicini o dal servizio di emergenza sanitaria 118, per prestare soccorso all’anziana donna. Tuttavia, nel primo sopralluogo non erano emerse anomalie evidenti. È stato solo nel corso della perquisizione successiva, la mattina seguente, che gli agenti hanno rinvenuto il baule contenente il cadavere in una delle camere dell’abitazione.

L’intera comunità di Sant’Angelo a Lecore resta sgomenta e in attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità. Le indagini proseguono per fare luce su una vicenda che, dietro le mura di una casa apparentemente normale, cela un dramma familiare di cui si stanno ancora cercando di ricostruire i contorni.

