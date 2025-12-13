Paura sulla Firenze-Pisa-Livorno: tir in fiamme, traffico in tilt

Momenti di grande tensione nel pomeriggio di sabato 13 dicembre lungo la Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Un camion ha improvvisamente preso fuoco intorno alle 16:30, all’altezza del chilometro 72 nella zona dell’Interporto, mentre era diretto verso Livorno.

Sul posto, riporta il quotidiano Il Tirreno, sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme che hanno avvolto il mezzo pesante. A supporto delle operazioni anche diverse pattuglie della Polizia stradale, che hanno gestito la viabilità e indirizzato gli automobilisti su percorsi alternativi. Presenti anche i sanitari del 118, pronti a prestare assistenza.

Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate con precisione, ma dai primi rilievi sembra che lo scoppio di uno pneumatico abbia fatto perdere il controllo al conducente: il tir è finito contro il guard rail prima di prendere fuoco.

L’incidente ha causato lunghe code e rallentamenti, rendendo necessario istituire un’uscita obbligatoria per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo. Gli automobilisti sono stati invitati a seguire percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi. Fortunatamente, non si registrano feriti.