Referendum sulla Giustizia, nasce il comitato “Cittadini per il Si” dell'Empolese Valdelsa

Giovedì 11 dicembre si sono riuniti simpatizzanti e dirigenti di partito di Forza Italia dell’Empolese Valdelsa per portare avanti il tesseramento di Forza Italia in vista del congresso regionale e per annunciare la costituzione e l’apertura del primo comitato “ Cittadini per il Si” al referendum della Giustizia.

L’iniziativa, promossa da Nicola Nascosti e Samuele Castellaneta, è stata accolta subito con grande partecipazione e ha coinvolto i dirigenti azzurri e i consiglieri comunali e della Città Metropolitana di Fucecchio, di Empoli, di Signa e di Certaldo.

Il comitato punterà a offrire alla cittadinanza un confronto preciso e puntuale su questo importante tema in vista del referendum che si terrà tra Marzo e Aprile prossimo con esperti e professionisti sensibilizzando i cittadini a conoscere le ragioni per cui il partito Forza Italia punterà convintamente a confermare il referendum.

La serata ha visto susseguirsi di interventi come quelli di Castellaneta e Nascosti, organizzatori dell’evento, dei consiglieri comunali di Fucecchio Testai e Ramello, della neo eletta consigliera comunale di Empoli Claudia Ghezzi, di Gianni Vinattieri consigliere della città metropolitana e dei dirigenti provinciali e regionali come Samuele Spini, Fabrizio Ciampolini e Simone Campinoti.

Tanti i temi toccati, da quelli nazionali come la riforma della Giustizia a quelli territoriali per prepararsi alle prossime battaglie in consiglio comunale rendendo la serata piena di spunti politici per migliorare l’attività sul territorio e il radicamento di Forza Italia.

Ricordiamo che è possibile iscriversi al partito entro il 19 dicembre.

Fonte: Ufficio Stampa