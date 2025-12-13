Savino Del Bene Volley vince 3-0 contro Dentil Praia Clube e conquistata la Finale del Mondiale per Club

La Savino Del Bene Volley continua il suo percorso perfetto al Mondiale per Club FIVB e conquista l’accesso alla finale grazie al successo per 3-0 sulle brasiliane del Dentil Praia Clube, campionesse del Sud America. Per la formazione di coach Gaspari si tratta della quarta vittoria consecutiva nella competizione, tutte ottenute con il punteggio di 3-0: un cammino netto che parla di 4 successi, 12 set vinti e nessuno perso.

Con il successo in semifinale la Savino Del Bene Volley il diciottesimo successo stagionale (su venti partite giocate) e il nono consecutivo considerando Serie A1, CEV Champions League e Mondiale per Club.

Nel primo set l’avvio è stato equilibrato, con la Savino Del Bene Volley che ha trovato continuità in attacco con Antropova e Bosetti e ha chiuso il parziale 25-23 grazie all’errore offensivo di Michelle.

Il secondo set è stato molto combattuto: Praia è rimasta in partita fino al 24-24, ma nel finale Scandicci è stata più lucida e si è imposta 26-24 grazie all’errore al servizio di Koleva e al muro di Graziani.

Nel terzo parziale la squadra di Gaspari è partita forte (4-1), ha respinto il tentativo di rimonta di Praia e ha chiuso il match 25-19, completando il successo per 3-0.

A livello individuale spiccano i 20 punti di Antropova, top scorer dell’incontro, seguita dai 16 punti di Skinner. Buono anche il contributo di Fingall (17) e Caffrey (16) per il Praia Clube. Sul piano di squadra, la Savino Del Bene Volley chiude con 49% di efficienza in attacco, 59% di ricezione positiva, 10 muri vincenti e 3 ace, mostrando solidità in tutti i fondamentali.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo domani, domenica 14 dicembre, per la Finale del Mondiale per Club FIVB, sempre nella Mercado Livre Arena Pacaembu. La sfida è in programma alle ore 16:30 locali (le 20:30 in Italia).

La cronaca

Coach Gaspari schiera la Savino Del Bene Volley con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciartici titolari, Nwakalor e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

Le campionesse del Sud America del Dentil Praia Clube si schierano in campo con Macris al palleggio, Fingall come opposta, Michelle e Caffrey in banda, Milka e Adenizia come centrali e Natinha nel ruolo di libero.

1° Set

Avvio punto a punto, con Bosetti protagonista nel primo sorpasso (8-7) e Antropova incisiva in attacco (13-12). Praia risponde con Adenizia, Fingall e Milka, con quest'ultima che segna in primo tempo (15-17). Nel finale Savino Del Bene Volley alza il livello a muro con Nwakalor e Bosetti (21-18), mantiene la lucidità nei momenti chiave e chiude il set sul 25-23 grazie all’errore offensivo di Michelle.

2° Set

La Savino Del Bene Volley inizia al meglio la frazione, con Antropova che segna l'ace del +2 (5-3). Praia Clube non molla e resta agganciata grazie agli attacchi di Fingall e Caffrey, con quest'ultima che segna l'ace dell'11-12. La Savino Del Bene Volley sembra in grado di andare in fuga, con Bosetti che in diagonale firma il 20-17, ma il Praia Clube trova il pari: dopo un lungo cambio Caffrey segna il punto del 24-24. Nel momento decisivo però, l’errore al servizio di Koleva e il muro solitario di Graziani consegnano il set a Savino Del Bene Volley, che chiude la seconda frazione imponendosi 26-24.

3° Set

La partenza del set è tutta di marca scandiccese: Skinner, Graziani e Antropova firmano subito il 4-1. Praia riesce a rientrare fino al 5-5 e trova anche il primo vantaggio sul 5-6 con l’ace di Caffrey, ma la reazione della Savino Del Bene Volley è immediata e con un ace di Antropova, la squadra di Gaspari si porta sul 9-6. Weitzel e Skinner sono protagoniste dell'allungo per il 13-9, ma Praia prova a restare agganciata con Fingall e Caffrey (15-14). La Savino Del Bene Volley mantiene sempre il comando del set e con un muro di Ognjenovic si porta sul 21-18. È Skinner a firmare l’ultimo punto del set e della partita (25-19) che consegna a Savino Del Bene Volley una vittoria netta e meritata.

Coach Marco Gaspari post-partita: “Come dico sempre, non bisogna mai dare nulla per scontato. Tutti davano per favorite noi e Conegliano e, per il momento, i risultati stanno dicendo questo, ma noi siamo una squadra con esperienza, ma che allo stesso tempo ha giocatrici alla prima esperienza su questi palcoscenici. Giocare in un palazzetto così caldo, in tutti i sensi, perché oggi il campo era veramente torrido, e contro una squadra che sa giocare molto bene a pallavolo non era semplice. Siamo stati molto bravi a non perderci nei momenti in cui Praia riusciva a rientrare. Abbiamo giocato una grande partita, leggermente sporcata da alcune sbavature nel corso dei set. Non siamo riusciti a essere costanti per tutto il tempo, ma portarla a casa in tre set, anche oggi, con un pubblico incredibile, per me non era scontato. Raggiungere un’altra finale non è banale. Come ho detto alle ragazze, non siamo venuti qui per fare una vacanza in Brasile, ma per cercare di portare a casa un trofeo che sarebbe incredibile, soprattutto pensando allo scorso anno, quando abbiamo iniziato il percorso di Champions: penso che nessuno ci avrebbe creduto. Ora dobbiamo recuperare le energie, perché la partita di oggi ci ha spremuto sia dal punto di vista mentale che fisico. Guarderemo la semifinale che verrà. Non si fanno pronostici, ma sappiamo che probabilmente ci troveremo di fronte Conegliano. Non si sa mai, perché Osasco è un’ottima squadra, ma Conegliano in questo momento è la squadra più forte al mondo. Noi però vogliamo giocarci le nostre carte con un’idea ben chiara. Ho visto già a fine partita le ragazze festeggiare senza eccessi e questo mi ha fatto molto piacere, perché arrivare in finale è un grande traguardo, ma il nostro obiettivo è un altro. Sono molto contento per me, per lo staff, per le ragazze e per la società, perché non si sa quando si potrà riaffrontare un altro Mondiale per Club. Testa bassa e si torna a lavorare. Aspettiamo l’esito della seconda semifinale e domani ci giocheremo una finale storica”

Savino Del Bene Volley – Dentil Praia Clube 3-0 (25-23, 26-24, 25-19)

Savino Del Bene Volley: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 16, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 7, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani 2, Nwakalor 3, Antropova 20, Weitzel 4. All.: Gaspari.

Dentil Praia Clube: Natinha (L1), Macris, Fingall 17, Adenizia 7, Gabi n.e., Juliana, Koleva 3, Michelle 2, Caffrey 16, Monique n.e., Priscilla n.e., Suelen (L2), Milka 5, Milla Christine. All.: Rui Moreira.

Arbitri: Hector Ortiz (PUR) - Dobromir Dobrev (BUL)

Durata: 1 h 25' (29', 30', 26')

Attacco Pt%: 49% - 44%

Ricezione Pos% (Prf%): 59% (34%) - 44% (27%)

Muri Vincenti: 10-7

Ace: 3-3

Spettatori: 1869

Fonte: Ufficio Stampa