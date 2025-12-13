Scoperto arsenale di bombe carta a Firenze: arrestato un 37enne per detenzione illegale di esplosivi

Ieri pomeriggio, la polizia di Firenze ha portato a termine un'importante operazione di controllo del territorio, che ha condotto all'arresto di un 37enne italiano, residente a Bagno a Ripoli. L'uomo è stato fermato dagli agenti della squadra mobile fiorentina nell'ambito di un servizio straordinario predisposto dal Questore, a seguito di una mirata attività investigativa.

Durante la perquisizione nell’abitazione di via Repubblica di Val d’Ossola, le forze dell’ordine hanno rinvenuto nel garage una grossa scatola di cartone contenente quattro bombe carta di considerevoli dimensioni, sei palle da mortaio e un candelotto. Inoltre, all’interno della camera da letto, nascosti nella tasca di una giacca, sono stati trovati sei involucri di cocaina per un peso totale di circa quattro grammi, insieme a una bilancia di precisione.

Vista la pericolosità del materiale esplosivo scoperto, il nucleo artificieri della Questura di Firenze è intervenuto per mettere in sicurezza gli ordigni, che sono stati successivamente fatti brillare in condizioni controllate. Gli accertamenti tecnici hanno rivelato che tre delle bombe carta erano prive di miscuglio pirotecnico e contenevano invece materiali come cemento e sabbia, riducendo parzialmente il rischio legato alla loro presenza.

L’uomo è stato segnalato amministrativamente ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 per il possesso della sostanza stupefacente. Dopo l’arresto, è stato condotto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, tenutosi questa mattina. Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 37enne l’obbligo di permanenza in provincia di Firenze, con la prescrizione di restare nella propria abitazione durante le ore notturne.

