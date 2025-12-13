Scuole chiuse, caldaie guaste a Orbetello. Il Comune: "Al lavoro per risolvere i disagi"

"Guasti imprevisti e imprevedibili alle caldaie hanno determinato la chiusura delle scuole dell'infanzia di Albinia e Consani, gli uffici sono già al lavoro per ripristinare acqua calda e riscaldamenti" a farlo sapere l'amministrazione comunale di Orbetello.

"Nella scuola dell'infanzia di Albinia, in via Maremmana – spiega l'amministrazione – si è verificata la rottura inattesa e non prevedibile di una tubazione in pressione di raccordo tra lo scambiatore di calore e il circuito di distribuzione di acqua calda da riscaldamento che ha determinato l’allagamento del locale tecnico che ha irrimediabilmente danneggiato la caldaia, determinando la necessità di sostituirla, in quanto i pezzi di ricambio non sarebbero stati disponibili in un tempo compatibile con le necessità relative alle attività didattiche".

"Anche l'asilo nido Consani è stato interessato da un guasto alla caldaia – chiarisce l'amministrazione – che dovrà essere sostituita. Verificati gli effettivi problemi di funzionamento, infatti, per la caldaia attualmente presente nella struttura non risultano più reperibili pezzi di ricambio e, anche in questo caso, si è optato per la soluzione più veloce e conforme alle esigenze didattiche".

"In questo momento siamo impegnati per risolvere il disagio – concludono dall'amministrazione – e possiamo presumere che sarà possibile riaprire le scuole nei tempi previsti dall'ordinanza, ma ci riserviamo di darne ulteriore comunicazione. Ci scusiamo per il disagio con gli utenti e i lavoratori, ma siamo al lavoro da giorni per valutare i guasti e le soluzioni da mettere in campo e abbiamo provveduto a comunicare quanto sopra una volta definito il quadro della situazione".

Fonte: Comune di Orbetello - Ufficio Stampa