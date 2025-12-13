Si ribalta con l'auto ad Arezzo, automobilista soccorso dai vigili del fuoco

Alle prime ore di oggi una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Arezzo è intervenuta per incidente stradale sulla SP 21, tra San Giuliano e Ponte a Chiani nel comune di Arezzo.
Il sinistro ha coinvolto una sola persona che, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della propria autovettura uscendo di strada e ribaltandosi su un fianco. L'uomo, rimasto bloccato all’interno del veicolo, è stato estratto dai Vigili del Fuoco e affidato alle cure del personale sanitario del 118.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
