Sindacati dimenticati: Fratelli d’Italia e il nuovo comandante della PM di Pisa incontrano la politica, non i lavoratori

Fratelli d'Italia incontra il Comandante della Polizia Municipale di Pisa. I sindacati, invece, da mesi attendono risposte. Leggiamo sulla stampa locale di un incontro , alla presenza anche del Sindaco tra il nuovo comandante della PM di Pisa e i partiti, tra i quali quello del premier Meloni.

Peccato che i sindacati da mesi attendano invece risposte e le richieste di incontro siano finite da tempo nel dimenticatoio. Le dimissioni del vecchio comandante (che al pari del presente non è dirigente per una folle riorganizzazione decisa dalla Maggioranza di Palazzo Gambacorti), i mesi di attesa, le carenze di organico, la mancanza di chi dovrebbe fornire risposte in materia di turni, organizzazione del personale e dei servizi, i soliti problemi strutturali alla sesta porta,

insomma una lunga sequela di motivazioni adottate per evitare il confronto con i sindacati . Come giudicare questo teatrino se non l'ennesima presa di giro della forza lavoro e di chi la rappresenta?

Sindacato di base CUB