Spari in strada a Novoli, paura in via Baracca

Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Firenze, nel quartiere di Novoli, dove alcuni colpi di arma da fuoco sono stati uditi in strada, in via Baracca, durante una lite tra più persone. La notizia ha rapidamente attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti, anche a causa di un video diffuso sui social network nel quale si sentono chiaramente gli spari e si vedono alcune persone allontanarsi di corsa.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni investigative, l’episodio risalirebbe alla serata di mercoledì scorso, intorno alle 18. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, ma all’arrivo delle pattuglie nessuno dei presunti partecipanti alla lite era più presente.

A fornire un primo racconto dell’accaduto è stata una giovane, che ha riferito di un alterco tra più persone degenerato con l’esplosione di alcuni colpi. Gli accertamenti successivi hanno permesso agli operatori di rinvenire cinque bossoli, risultati compatibili con una scacciacani.

L’arma utilizzata, quindi, non sarebbe stata un’arma da fuoco vera e propria, ma l’episodio ha comunque generato forte allarme nella zona. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare i soggetti coinvolti.