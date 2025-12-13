Tragedia durante una battuta di caccia a Massa Marittima

Un grave incidente si è verificato ieri a Massa Marittima, in provincia di Grosseto, dove un uomo di 82 anni è stato colpito accidentalmente al petto da una fucilata durante una battuta di caccia nei boschi della località Poggione.

L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno, mentre il gruppo di cacciatori era impegnato nell’attività venatoria. Immediatamente sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori, ma purtroppo per l’anziano uomo non c’era più nulla da fare: i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Sul luogo della tragedia sono giunti i militari, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, il colpo sarebbe partito accidentalmente, ma gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le circostanze per chiarire ogni dettaglio.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, dove la vittima era conosciuta e stimata. Il mondo della caccia, spesso al centro di dibattiti sulla sicurezza, torna così tristemente alla ribalta per un episodio che riapre il confronto sulla necessità di maggiore attenzione e prevenzione durante le attività venatorie.

Le autorità invitano alla massima prudenza e ricordano l’importanza di rispettare tutte le norme di sicurezza per evitare che simili tragedie possano ripetersi.

