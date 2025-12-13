Umbria Tuscany MTB 2026: Un Nuovo Circuito tra Novità e Passione Offroad

Nel suggestivo scenario del Teatro Papini a Pieve Santo Stefano si sono svolte le premiazioni dei circuiti Umbria Marathon MTB e Umbria Tuscany, durante le quali sono state annunciate anche le novità per la nuova stagione.

Grandi cambiamenti in vista: mentre la challenge tra Umbria e Toscana prosegue e si amplia nelle sue possibilità, la Umbria Marathon si prende un anno sabbatico, in attesa di ridefinire le proprie basi e comprendere il futuro del circuito.

L’attenzione, quindi, si concentra sull’altro circuito, la cui presentazione ha catturato l’interesse dei numerosi biker e responsabili di società, desiderosi di prendere appunti e pianificare la prossima stagione.

Calendario Gare 2026

• 1 marzo: GF Bassa Valdichiana a Città della Pieve (PG) – una classica intramontabile del calendario umbro

• 15 marzo: Granfondo del Syrah a Tavarnelle di Cortona (AR)

• 22 marzo: GF Le Vie di Francesco a Pieve Santo Stefano (AR) – anticipata rispetto al 2025

• 12 aprile: Sinalunga Bike – evento iconico nel Senese

• 9 maggio: Capoliveri Legend Cup all’Isola d’Elba – prova jolly di altissimo livello

• 21 giugno: Granfondo Città di Poppi (AR)

• 28 giugno: 209 Marathon di Arrone (TR)

• 30 agosto: Straccabike a Pratovecchio (AR) – novità assoluta

• 27 settembre: Bettona Etruscan Extreme a Bettona (PG) – evento che incarna lo spirito del circuito

Regolamento e Premi

Per entrare in classifica è necessario partecipare ad almeno 5 gare, con la possibilità di scartare un solo risultato (ad eccezione della prova Jolly). A fine circuito saranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria. Per le società, premi alle prime 5 per punteggio e alle prime 5 per km percorsi.

Abbonamenti

Costo abbonamento: 180 euro (per tutte e 8 le prove, sia percorsi lunghi che medi).

Ora non resta che prepararsi e segnare le date: il circuito Umbria Tuscany MTB 2026 si preannuncia scintillante e ricco di emozioni.

