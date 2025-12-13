Webinar con Francesca Albanese, Nardini attacca il ministro: "No a ispezioni nelle scuole"

"È un fatto grave, un attacco all'autonomia scolastica, alla libertà di espressione e di dibattito su temi di attualità".

Così l'assessora regionale toscana con delega all'Istruzione Alessandra Nardini, commenta la notizia dell'annuncio da parte del Ministro Valditara di ispezioni ministeriali nelle scuole toscane dove alcune classi hanno partecipato ad un webinar con la relatrice ONU Francesca Albanese.

Le scuole in questione sono il Liceo Montale di Pontedera, il Liceo Dini di Pisa e l'Istituto Comprensivo Massa 6 di Massa.

"È in corso un vero e proprio attacco alle scuole coinvolte, alle e ai loro docenti, persino alle studentesse e agli studenti, trattati come fossero incapaci di comprendere e di sviluppare senso critico. È un attacco su cui non posso tacere.

Prima di tutto occorre dire - come benissimo ha fatto il Comitato docenti del Liceo Montale - che in queste ore esponenti della destra toscana stanno raccontando delle falsità, distorcendo strumentalmente la realtà dei fatti.

Non si può far passare la narrazione che nelle scuole toscane si faccia "propaganda politica volta all'indotrinamento dei giovani grazie all'autonomia scolastica", come afferma l'Onorevole della Lega Ziello, né che "la scuola sia il campo di addestramento ideologico di pochi professori politicizzati" come sostenuto dal Consigliere comunale pontederese di Fratelli d'Italia Matteo Bagnoli che addirittura, non pago di aver commissionato un'interrogazione parlamentare all'Onorevole Amorese, annuncia anche un'interrogazione in Provincia per avviare gli accertamenti disciplinari sui docenti coinvolti e una visita al Liceo per esercitare fino in fondo il suo ruolo, di vigilanza istituzionale."

L'assessora Nardini ci tiene a chiarire un punto: "Rifiuto la strumentalizzazione politica che la destra vuole fare rispetto alle parole pronunciate dalla relatrice Albanese sull'irruzione alla sede centrale de La Stampa. Per quanto mi riguarda quelle parole erano e restano sbagliate, ma è chiarissimo che Francesca Albanese sia stata invitata a partecipare all'iniziativa che ha coinvolto le scuole toscane nell'ambito di attività di educazione alla cittadinanza globale comprese nel curriculo di educazione civica, per il suo ruolo di relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

Francesca Albanese ha il merito di aver portato alla luce quanto è accaduto e sta continuando ad accadere a Gaza e in Cisgiordania, evidentemente ciò che la destra non vuole venga raccontato".

L'Assessora prosegue con un chiaro riferimento al ministro Valditara: "Il peggior Ministro dell'Istruzione che questo Paese abbia avuto non perde occasione per dimostrarsi tale e per mostrare tutta l'insofferenza della destra alle voci non conformi al proprio pensiero. Al di là di quanto si possa condividere delle posizioni politiche di Albanese, la relatrice è un'ospite qualificata per parlare del genocidio del popolo palestinese e le scuole hanno il dovere formativo di offrire alle studentesse e agli studenti voci capaci di stimolare pensiero critico. Quando Valditara e la destra parlano di indottrinamento, insultano l'intelligenza delle ragazze e dei ragazzi, che sono capacissimi di ascoltare e farsi opinioni proprie. Ormai siamo al livello di controllo dello Stato sul libero confronto di idee e sull'autonomia degli istituti scolastici, una roba da regimi totalitari del Novecento che ci deve preoccupare moltissimo.

È esattamente il contrario: è la destra, con il ministro Valditara, che vuole usare la scuola come terreno di propaganda ideologica. Lo sta facendo avversando i percorsi di educazione sessuo-affettiva, i percorsi di educazione alla parità e alle differenze, con le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica e con le nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo".

"Infine - chiosa Nardini - ho una domanda e una richiesta per il ministro e per gli altri esponenti di destra che hanno deciso di cavalcare questa vicenda: quando parlano di pluralismo e di contraddittorio, cosa intendono esattamente? Perché, se siamo d'accordo sul fatto che il popolo palestinese stia subendo un'ingiustizia, un massacro, di quale contraddittorio c'è bisogno? Viene quindi da chiedersi se non sia esattamente questo il problema: la non condanna di quanto è accaduto e sta accadendo in Palestina.

Infine, lancio un appello ai rappresentanti istituzionali della destra in Toscana che in queste ore stanno impegnando tutte le loro energie in dichiarazioni pubbliche, presentazione di atti e quant'altro: le stesse energie mettetele anche voi nell'aiutarci a scongiurare gli accorpamenti degli istituti scolastici voluti proprio dal Ministero Valditara e nell'ottenere finanziamenti per l'edilizia scolastica a favore di Comuni e Province, tema su cui da mesi sollecitiamo una risposta con cifre e tempistiche certe da parte del Ministro. La scuola italiana ha bisogno di investimenti, non certo di tagli e degli attacchi alla sua primaria funzione di formare cittadine e cittadini liberi e consapevoli, che questa destra continua quotidianamente a sferrare".

Notizie correlate