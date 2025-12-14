Al Nuovo Teatro Pacini arriva la XXIXª edizione del Toscana Gospel Festival

Il Toscana Gospel Festival, che festeggia la 29ma edizione, torna, come da tradizione a Fucecchio e lo fa martedì 16 dicembre al Nuovo teatro Pacini.

In scena Cedric Shannon Rives dal Missouri.

Originario di St. Louis Cedric è un artista poliedrico che unisce talento musicale, teatrale e ministeriale. Cresciuto in ambiente ecclesiale, ha iniziato nel coro giovanile seguendo le orme paterne.

A nove anni ha eseguito il primo assolo e a undici il primo concerto con orchestra, ricevendo standing ovation. Diplomatosi alla Central Visual and Performing Arts High School di St. Louis, ha perfezionato le sue competenze in musica e teatro attraverso corsi di ensemble vocali, jazz e musical. La sua carriera discografica include molti album di successo e tante apparizioni in grandi festival. Nel 1999 è stato parte del cast del musical "Be Careful What You Pray For", interpretando Michael Jackson e contribuendo al successo dell'opera che è diventata il musical gospel con maggior incasso del 2000. E’ stato ospite in Vaticano varie volte ed ha tenuto numerosi tour europei. Nei concerti del 2025 sarà assieme al suo nuovo gruppo "The Unlimited Praise Gospel Singers", gruppo di talenti provenienti da diverse parti degli Stati Uniti, dalle straordinarie doti vocali e grande carica umana.

Una dedica necessaria: Rosa Parks

La XXIXª edizione del Toscana Gospel Festival porta con sé un significato speciale. L’intera rassegna è dedicata a Rosa Parks, a settant’anni dal suo gesto del 1° dicembre 1955 a Montgomery, Alabama. Quel gesto semplice e radicale — rifiutarsi di cedere il posto su un autobus a un passeggero bianco — divenne la scintilla di un cambiamento epocale, dando avvio al boicottaggio dei bus e diventando simbolo universale della lotta per i diritti civili.

Ricordare Rosa Parks oggi, in un festival che celebra la tradizione afroamericana del gospel, significa illuminare il legame profondo tra musica, memoria e diritti. Significa riconoscere che il gospel non è solo canto: è resistenza, è comunità, è storia viva.

La sua voce silenziosa, quel giorno a Montgomery, continua a parlarci attraverso le voci dei cori, attraverso il ritmo, l’energia, la spiritualità che da sempre ispirano questo festival.

Dedicarle l’edizione 2025 è un atto di gratitudine e di continuità: un invito a non dimenticare, a restare vigili, a custodire il valore dell’uguaglianza e della dignità.

Il Toscana Gospel Festival è un progetto di Officine della Cultura, realizzato con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Fucecchio, Unicoop Firenze, Caurum e Caffè River.

Fonte: Toscana Gospel Festival