Arrestato spacciatore a Ponte Buggianese: sequestrati hashish e cocaina

Un'importante operazione antidroga è stata portata a termine dagli agenti del commissariato di Pesca a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. La polizia, impegnata in specifici servizi di pattugliamento, ha arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino senza fissa dimora, già conosciuto dalle forze dell'ordine e regolare sul territorio nazionale.

L'uomo è stato sorpreso mentre cedeva sostanze stupefacenti. Subito dopo il fermo, una perquisizione personale ha consentito agli agenti di rinvenire circa 372 grammi di hashish e 100 grammi di cocaina, già suddivise in dosi pronte per la vendita. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche materiale per il confezionamento e una somma in contanti pari a circa 320 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Dopo l'udienza di convalida, l'autorità giudiziaria ha disposto per l'uomo la misura cautelare in carcere.