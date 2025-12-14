Bientina piange la scomparsa di Corrado Guidi, ex sindaco e figura di riferimento

La comunità di Bientina è stata colpita da un lutto improvviso nella notte tra sabato e domenica 14 dicembre: si è spento all’età di 58 anni Corrado Guidi, ex sindaco e volto noto della politica locale. Un malore improvviso lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e di tutta la cittadinanza, lasciando sgomenti quanti lo avevano conosciuto e apprezzato nel corso della sua lunga attività pubblica.

Nato nel 1967, Guidi era consulente aziendale e aveva dedicato gran parte della sua vita all’impegno civico. Ricoprì la carica di sindaco di Bientina dal 2007 al 2017, dapprima come esponente dei Democratici di Sinistra e poi del Partito Democratico. Dieci anni di amministrazione nei quali si distinse per dedizione, concretezza e attenzione ai bisogni del territorio.

Nel 2022, spinto dalla passione politica, si era presentato nuovamente alle elezioni comunali con la lista civica “Bientina nel Cuore”, sfidando il sindaco in carica Dario Carmassi, anch’egli proveniente dal Partito Democratico. Pur non riuscendo a riconquistare la guida del Comune, Guidi fu eletto consigliere comunale, ruolo che aveva poi lasciato qualche tempo dopo.

Oltre all’attività amministrativa, Corrado Guidi aveva lavorato come consulente aziendale, portando la sua esperienza e il suo senso pratico anche nel settore privato. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità bientinese, che oggi si stringe attorno alla famiglia in un abbraccio di cordoglio e riconoscenza.

I funerali saranno comunicati nei prossimi giorni. Tutta la cittadinanza si unisce nel ricordo di una persona che ha segnato la storia recente di Bientina con passione, impegno e uno sguardo sempre rivolto al bene comune.