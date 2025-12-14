Cadavere nel baule a Campi, interviene Gandola: La sicurezza sociale, l’assistenza alle persone priorità assoluta dell’agenda politica

“La notizia del ritrovamento del cadavere in via Nievo a Campi Bisenzio colpisce profondamente l’intera comunità cittadina e lascia sgomenti per la drammaticità dell’evento.

Un evento drammatico e tragico allo stesso tempo testimonianza del fallimento del sistema di protezione sociale della nostra città e della nostra civiltà”.

Così si esprime Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra a Campi Bisenzio.

“Interrogarci e sentirci tutti in colpa è necessità assoluta per chi ha un ruolo pubblico, politico e amministrativo a Campi Bisenzio.
Di fronte a una tragedia di questa portata non è tempo di polemiche, ma di riflessione profonda e responsabile. Episodi come questo impongono a tutti, istituzioni, politica e società civile, di interrogarsi sullo stato di fragilità e solitudine che attraversa la nostra comunità e sulle risposte che il sistema pubblico è stato finora in grado – o non in grado – di offrire.
Come rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere morale di non voltare lo sguardo altrove, di analizzare con onestà le criticità esistenti e di lavorare affinché simili tragedie non si ripetano. La sicurezza sociale, l’assistenza alle persone più fragili e il presidio del territorio devono tornare a essere una priorità assoluta dell’agenda politica locale”.

Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra a Campi Bisenzio

